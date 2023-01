HBO Max rimuove 256 cortometraggi dei Looney Tunes e tre stagioni dei Flintstones

Eliminazione dei contenuti della Warner Bros Scoperta per HBO Max Ha continuato alla fine dell’anno con l’esecuzione di un gruppo di film classici “Looney Tunes“pantaloncini e”I FlintstonesEpisodi.

A partire dal 31 dicembre, HBO Max ha rimosso le stagioni 16-31 dalla libreria originale “Looney Tunes”, diversi Ha confermato. Ancora in servizio c’è la stagione 1-15 di “Loony Tunes”, che presenta 255 cortometraggi dal 1930 al 1949. I cortometraggi eliminati sono stati pubblicati dal 1950 al 2004, tra cui “What’s Opera, Doc?” e “Feed the Kitty”, “Rabbit of Seville”, “Duck Amuck” e “One Froggy Evening”, ha osservato. aquila.

Inoltre, HBO Max ha ritirato la stagione 4-6 di “The Flintstones”, per un totale di 78 episodi. Le prime tre stagioni del classico di Hanna-Barbera sono ancora disponibili sul servizio.

Il contenuto di “Looney Tunes” e “Flintstones” è stato concesso in licenza per HBO Max da Warner Bros. nell’ambito di un accordo intra-societario. Questi accordi di licenza sono scaduti alla fine del 2022 e non hanno rinnovato HBO Max, poiché cerca di ridurre le spese per i contenuti. Non è chiaro se i contenuti di “Looney Tunes” e “Flintstones” che non sono più su HBO Max saranno disponibili su altre piattaforme di streaming.

La rimozione dei cortometraggi di “Looney Tunes” da parte di HBO Max lo è stata menzionato 31 dicembre tramite un account Twitter chiamato The Cartoon News. In un post di follow-up lunedì, l’account Egli ha detto Senza citare una fonte, le clip “Looney Tunes” “sono state temporaneamente rimosse a causa di un controllo di manutenzione per correggere i titoli di Photoshop” e che “torneranno presto su HBO Max”. ha detto una fonte che conosce HBO Max diversi Che i cortometraggi “Looney Tunes” in realtà non torneranno al servizio.

Dall’acquisizione di WarnerMedia da parte di Discovery per formare la Warner Bros. Discovery, l’azienda ha apportato una serie di tagli ai contenuti con l’obiettivo di ridurre le spese. Quello era incluso HBO Max Serie originale “Minx” annullata (inversione del rinnovo della stagione 2) e HBO “Mai”. All’inizio dell’anno, HBO Max è stato cancellato Molti titoli di film esclusivi e serie originali E il 200 vecchi episodi di “Sesame Street”. Infine, WBD ha detto il mese scorso, l’azienda può permetterselo Commissioni per la cancellazione di contenuti e sviluppo doppi rispetto a 3,5 miliardi di dollari risultato della fusione.

Inoltre, la Warner Bros. ha annunciato. Discovery il mese scorso ha annunciato l’intenzione di rimuovere diversi spettacoli da HBO Max, tra cui “Westworld”, “The Nevers”, “Raised by Wolves”, “FBoy Island”, “Legendary”, “Finding Magic Mike”, “Class Head” e “The Time Traveller’s Wife” – per ottenere la licenza Partner TV gratuiti e con pubblicità (FAST) di terze parti.

Allo stesso tempo, la Warner Bros. si sta preparando. Scoperta Piattaforma HBO Max-Discovery+ integrata, prevista per il rilascio negli Stati Uniti nella primavera del 2023. La società deve ancora annunciare i dettagli sui prezzi, sulla confezione o sul nome (tuttavia “Max” è tra i contendenti).

