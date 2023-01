Gary Payton II era stanco di guardare i Trail Blazers giocare senza di lui

Dopo mesi di recupero dalla chirurgia addominale, Blazer Portland Trail La guardia Gary Payton II ha fatto il suo debutto stagionale in grande stile Monday Night vs Pistoni di Detroit. Giocando 13 minuti dalla panchina, ha totalizzato sette punti e quattro assist mentre si è unito bene ai suoi compagni di squadra, in particolare alla guardia esordiente Shedon Sharp.

I Trail Blazers sono andati a vincendo la partita 135-106.

Successivamente, Payton è stato disponibile a parlare con i membri dei media della sua guarigione e del suo debutto.

nel processo di recupero

frustrato. frustrato. intervallo. Solo una delusione. Sono stanco di guardare tutti i miei amici, e l’unico modo in cui posso giocare e aiutare è (uscire) e giocare. Quindi, penso che sia stata la parte più grande della frustrazione è che non posso essere lì in quel momento, sai, solo per aiutare la mia squadra. Ma ora che è qui, abbiamo fatto una bella partita. Soprattutto nel secondo tempo. Stavamo volando dappertutto, e penso che l’energia sia contagiosa e faccia andare avanti tutti. Sheldon sta prendendo completamente una decisione ora, quindi mi piace molto di lui e, sai, è solo fastidioso. Dovrebbe smettere di incrostare molto ma fa un buon lavoro.

Su Shaydon Sharp

Tutti aiutano a trovare i loro piccoli amici, ma, soprattutto nel gioco, le cose si muovono velocemente o stanno ancora prendendo il ritmo del gioco, e tutto ciò di cui hanno veramente bisogno è qualcuno che li guidi e, sai, parli solo con loro. Sono cresciuto in questo campionato e sai, passalo naturalmente. Ma lui ascolta e questa è una delle cose più importanti con lui è che è così riconoscibile, quindi questo lo aiuterà lungo la strada.

sulla disponibilità

Sì, questo è più su CB (Chauncey Billups). Gliel’ho già detto, sai, se hai bisogno di me in certe situazioni, non mi importa di lei per 12 minuti. Se dobbiamo fare qualcosa alla fine delle partite o altro, facciamolo accadere e vinciamo. Penso che siamo sulla stessa lunghezza d’onda, così come lo staff tecnico. Non mi ucciderò e so che non mi permetteranno di uccidermi, quindi sono disponibile.

Payton è stato un contributore difensivo chiave per il Guerrieri dello stato d’oro Nella stagione NBA 2021-22. I Trail Blazers sperano che possa replicare quella tenacia qui a Portland e contribuire a portare la squadra a maggiori vette di successo. Ha iniziato bene.