I prezzi del petrolio aumentano dopo che l’OPEC + mantiene gli obiettivi di taglio della produzione e la Cina allenta le restrizioni COVID

Il greggio Brent è salito dello 0,8% alle 04:30 GMT e il WTI è salito dello 0,9%.

OPEC + aderisce ai piani per tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno

Altre città cinesi stanno allentando le restrizioni COVID-19

MELBOURNE (Reuters) – I prezzi del petrolio sono saliti fino al 2% lunedì dopo che i paesi OPEC+ hanno mantenuto invariati i loro obiettivi di produzione prima dell’embargo dell’Unione Europea e del limite sui prezzi del greggio russo.

Nel frattempo, in un segnale positivo per la domanda di carburante, più città cinesi hanno allentato le restrizioni COVID-19 durante il fine settimana, anche se lunedì l’allentamento patchwork delle politiche ha creato confusione in tutto il paese.

I futures sul greggio Brent sono saliti di 72 centesimi, o dello 0,8%, a 86,29 dollari al barile alle 04:30 GMT, mentre i futures sul greggio US West Texas Intermediate sono saliti di 70 centesimi, o dello 0,9%, a 80,68 dollari al barile.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e gli alleati tra cui la Russia, chiamata comunità OPEC+, hanno concordato domenica di attenersi al piano di ottobre di ridurre la produzione di due milioni di barili al giorno da novembre fino al 2023.

Gli analisti hanno affermato che la decisione dell’OPEC + era attesa con i principali produttori in attesa di vedere l’impatto del divieto dell’UE sulle importazioni e del tetto del G7 di $ 60 al barile sul petrolio russo trasportato via mare, con la Russia che minaccia di tagliare le forniture a qualsiasi paese che rispetti il ​​patto. il cappello.

“Mentre l’OPEC è rimasta piatta sulla produzione durante il fine settimana, mi aspetto che continuerà a bilanciare il mercato”, ha affermato Baden Moore, responsabile della ricerca sulle materie prime presso la National Australia Bank.

Ha detto: “(a) il lancio di emissioni di riserve petrolifere strategiche, l’attuazione di sanzioni dell’UE e la legge sul prezzo massimo per inasprire il mercato, anche se prevediamo che il mercato abbia già fissato queste aspettative”, riferendosi alla strategia statunitense. Riserve di petrolio.

L’UE dovrà sostituire il greggio russo con petrolio proveniente dal Medio Oriente, dall’Africa occidentale e dagli Stati Uniti, il che dovrebbe porre un limite ai prezzi del petrolio almeno nel breve termine, ha affermato Anne-Louise Hettle, vicepresidente di Wood Mackenzie. una nota. .

“I prezzi sono attualmente influenzati dalle aspettative di una crescita della domanda più lenta, nonostante il divieto dell’Unione Europea di importare greggio russo e il tetto del G7. L’adeguamento dell’embargo europeo e del prezzo massimo probabilmente sosterrà temporaneamente i prezzi”, ha affermato Hettle.

Un fattore importante che ha influito sulla domanda è stata la politica anti-coronavirus della Cina, ma ora sembra che si stia attenuando dopo che le proteste post-protesta di diverse città, tra cui Pechino e Shanghai, hanno allentato le restrizioni a vari livelli.

Hettle ha aggiunto che l’incombente divieto dell’UE sui prodotti petroliferi russi, oltre al petrolio greggio, dal 5 febbraio, sosterrà la domanda di greggio nel primo trimestre del 2023, poiché il mercato è privo di diesel e gasolio da riscaldamento.

(Segnalazione di Sonali Paul a Melbourne ed Emily Chow a Singapore; Montaggio di Cynthia Osterman e Kenneth Maxwell

