Google sta chiudendo Duplex sul Web

Un altro servizio Google entrerà presto a far parte dell’azienda . Questa settimana, il gigante della ricerca ha annunciato silenziosamente che stava chiudendo Duplex sul Web. in avvistato prima La società osserva che il servizio non sarà operativo dopo la fine del 2022. “Mentre continuiamo a migliorare l’esperienza Duplex, stiamo rispondendo al feedback che abbiamo ricevuto da utenti e sviluppatori su come possiamo migliorarlo”, ha dichiarato un portavoce di Google. ha detto all’outlet. “Entro la fine di quest’anno, abbandoneremo Duplex sul Web e ci concentreremo completamente sui progressi dell’IA nella tecnologia vocale Duplex che aiuta così tanto le persone ogni giorno”.

Google ha annunciato per la prima volta Duplex sul Web in come sua espansione . Inizialmente, la funzione è stata progettata per aiutare gli utenti Android ad acquistare biglietti per il cinema. Duplex on the Web ha dato all’assistente la possibilità di navigare autonomamente nei siti web. A condizione che tu abbia i dati della tua carta di credito memorizzati su Chrome, l’Assistente può gestire tutto il lavoro impegnativo per l’acquisto di biglietti per il cinema. Google ha successivamente ampliato la funzione per proteggere gli utenti dalle violazioni dei dati online. A volte puoi anche usarlo per controllare i voli e tenere traccia degli sconti.

Per quanto riguarda il motivo per cui Google ha chiuso Duplex sul Web, Techcrunch Si suggerisce che potrebbe avere qualcosa a che fare con il costo della formazione dell’intelligenza artificiale per analizzare i siti web. La pagina di supporto delle funzionalità afferma che Google utilizza uno speciale agente utente per eseguire la scansione dei siti Web più volte al giorno. Inoltre, le prestazioni di Duplex sul Web potrebbero risentirne notevolmente se gli amministratori del sito Web impediscono al crawler di indicizzare i propri contenuti.