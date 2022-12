Gradi NFL Week 13: i Cowboys guadagnano “A+” per guidare Colts, gli Eagles guadagnano “A+” per aver distrutto Titans

Con una solida lista di giochi nella settimana 13, ci si aspettava che le cose diventassero pazze ed è esattamente quello che è successo.

A Cincinnati, la resa dei conti tra l’AFC Bengali e il teste È andato al limite prima di finire con una sconfitta per 27-24 contro Kansas City. La vittoria dei Bengals significa che Joe Burrow è ora 3-0 nella sua carriera contro Patrick Mahomes.

A New York, A.J capi E il giganti Ci ha regalato il secondo pareggio della stagione NFL, la prima volta dal 2018 che abbiamo avuto due pareggi nello stesso anno. In un colpo di scena, questo è stato il primo pareggio dei Giants dal 1997, quando pareggiarono anche Washington. Per i leader, è stato il loro primo pareggio dal 2016, quando furono sorteggiati contro i London Bengals a Londra.

A Houston, Deshaun Watson è tornato in campo per la prima volta in 700 giorni e ha ottenuto forse la vittoria più strana della sua carriera. Sebbene Marrone Hanno vinto facilmente 27-14 e non hanno segnato touchdown offensivi, dando loro il maggior numero di punti in una partita da una squadra senza TD offensivo dal 1999.

Quindi che tipo di punteggio ottieni quando la tua squadra non segna un touchdown offensivo? Andiamo ai punteggi della settimana 13 e scopriamolo. Se stai cercando di approfondire… Fattureconquistare Patrioti che si è giocato giovedì, Assicurati di fare clic qui.

Cleveland 27-14 su Houston

Cleveland 27-14 su Houston

Washington è in pareggio 20-20 contro i New York Giants

Washington è in pareggio 20-20 contro i New York Giants

Pittsburgh 19-16 su Atlanta

Pittsburgh 19-16 su Atlanta

Green Bay 28-19 su Chicago

Green Bay 28-19 su Chicago

Detroit 40-14 su Jacksonville

Detroit 40-14 su Jacksonville

Baltimora 10-9 su Denver

Baltimora 10-9 su Denver

Minnesota 27-22 su New York Aerei

Minnesota 27-22 su New York Aerei

Filadelfia 35-10 sul Tennessee

Filadelfia 35-10 sul Tennessee

Seattle 27-23 su Los Angeles arieti

Seattle 27-23 su Los Angeles arieti

Las Vegas 27-20 su Los Angeles caricabatterie

Las Vegas 27-20 su Los Angeles caricabatterie

Cincinnati 27-24 su Kansas City

Cincinnati 27-24 su Kansas City

San Francisco 33-17 su Miami

San Francisco 33-17 su Miami

Dallas 54-19 su Indianapolis

Dallas 54-19 su Indianapolis