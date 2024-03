Il leader Austin Ekeler è energico e pronto a mettersi alla prova ancora una volta

Austin Ekeler è tornato in un luogo familiare, con la necessità di mettersi nuovamente alla prova dopo aver lasciato la squadra che lo aveva arruolato per firmare con i Washington Commanders. È un ruolo con cui si è sentito a suo agio nel corso della sua carriera.

Ha anche detto che essere in questo posto lo “dà energia”.

“Avevo tutto da dimostrare ogni anno”, ha detto Ekeler.

Dopo aver trascorso sette stagioni con i Los Angeles Chargers, Ekeler ha accettato un contratto biennale con Washington il primo giorno del periodo di negoziazione dei free agent una settimana fa. Ha firmato il suo accordo presso la struttura Leaders lunedì mattina.

Il free agent non scelto nel draft del 2017 si è fatto strada da un ruolo in una squadra speciale per diventare una parte fondamentale dell'offensiva dei Chargers. Passò da 538 yard dallo scrimmage da titolare a 1.550 yard nella sua terza stagione. Ha segnato 38 touchdown totali nel 2021 e 22. La scorsa stagione è sceso a 1.064 yard dallo scrimmage e sei gol.

“Questo è ciò che mi ha dato energia per tutto il tempo in campionato”, ha detto Ekeler. “Rappresento gli sfavoriti al 100%. Continuerò a essere quella rappresentazione.”

Con Washington, Ekeler fungerà da terzo linebacker insieme a Brian Robinson Jr. e si prevede che gestirà la parte più pesante della produzione in corso. Ekeler ha detto che la presenza di Robinson qui ha giocato un ruolo importante nella sua decisione, sapendo che il peso sarebbe stato condiviso. Così è avvenuto anche il suo ricongiungimento con il suo ex allenatore dei Chargers, Anthony Lynn, ora coordinatore del gioco di corsa di Washington e allenatore di running back.

Anche se ha affermato di essere ancora in fase di prova, Ekeler rimane fiducioso in ciò che può ancora aggiungere.

“Molto. Ti segnerò qualche touchdown, questo è sicuro”, ha detto. “Porterò un po' di energia.”