macOS Sonoma 14.4: motivi per non aggiornare

Da quando Apple ha presentato macOS Sonoma 14.4 il 7 marzo, la transizione all'ultimo aggiornamento software non è stata del tutto fluida per tutti e gli utenti hanno segnalato una serie di problemi che stanno influenzando in modo significativo il loro flusso di lavoro quotidiano.



Questo articolo elenca le sfide più importanti incontrate dagli utenti dopo l'aggiornamento a macOS Sonoma 14.4 e fornisce potenziali soluzioni, ove disponibili.

Hub USB e porte display

Connessione persa

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di connessione a hub USB e monitor con porte USB dopo l'aggiornamento a macOS 14.4, con diverse segnalazioni di mouse, tastiere e altre periferiche non rilevate. Mentre Apple sta lavorando per risolvere il problema, alcuni utenti hanno avuto un certo successo modificando l'impostazione “Consenti la connessione degli accessori” in “Richiedi nuovi accessori” nella sezione Sicurezza di Impostazioni di sistema → Privacy e sicurezza.

Operazioni Java

Terminazioni inaspettate

Oracle ha avvertito la scorsa settimana che l'aggiornamento macOS 14.4 potrebbe causare la “terminazione inaspettata” dei processi Java sui Mac. Il problema riguarda tutte le versioni di Java, da Java 8 fino alle versioni con accesso anticipato di JDK 22, e non è disponibile alcuna soluzione alternativa. Gli utenti interessati potrebbero non essere in grado di tornare a una configurazione stabile a meno che non dispongano di un backup completo dei propri sistemi prima di aggiornare il sistema operativo.

Accendi la stampante

Driver rimossi o danneggiati

L'aggiornamento potrebbe Rimuovere o distruggere i driver della stampante. Nello specifico, sembra che il software CUPS per le operazioni di stampa in rete sia stato rimosso. Le stampanti HP in particolare sembrano essere interessate, ma ci sono sottili punti in comune tra i rapporti, come l'utilizzo Software di gestione dei dispositivi mobili Microsoft Defender o JAMF, non è del tutto chiaro. Alcuni utenti hanno trovato una soluzione alternativa concedendo l'accesso completo al disco per determinate operazioni in Impostazioni di sistema ➝ Privacy e sicurezza. Nonostante questi tentativi, non è stata ancora trovata una soluzione globale.

Protezione PACE/iLok

Malfunzionamento dei plug-in del modulo audio

Sono stati segnalati problemi di compatibilità con i prodotti PACE, tra cui: Gestore licenze iLok, connesso a Mac con macOS 14.4. Il problema riguarda soprattutto i plug-in di diversi produttori protetti da PACE/iLok, compresi quelli Realizzato da Global Voice, se utilizzato con host DAW come Logic Pro. Imposta temporaneamente l'applicazione DAW e iLok License Manager Esegui in modalità Rosetta Sembra aggirare questo problema.

Valuta di non aggiornare

Se prevedi che uno qualsiasi di questi problemi possa avere un impatto significativo sulle tue operazioni quotidiane o sulla tua produttività, potrebbe essere saggio ritardare l'aggiornamento all'ultima versione di macOS Sonoma finché Apple non risolverà questi problemi con una soluzione successiva. Hai identificato altri problemi dopo l'aggiornamento? Fatecelo sapere nei commenti e potremmo includerlo qui se risultasse popolare.