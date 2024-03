Thomas Stafford, l'astronauta la cui stretta di mano spaziale con i sovietici contribuì a scongelare la Guerra Fredda – necrologio

I due equipaggi furono selezionati e annunciati due anni prima del volo del 1975, segnando la prima volta che la Russia nominò gli astronauti prima che avessero effettivamente volato. Entrambi i paesi scelsero veterani, perché erano necessarie diplomazia ed esperienza: Tom Stafford per gli Stati Uniti insieme a Dick Slayton, l'unico dei sette astronauti originali che non aveva mai volato, e Vance Brand, che aveva anni di esperienza come riserva. Il generale Leonov, che aveva effettuato la prima passeggiata spaziale al mondo e aveva stabilito la propria base militare in Russia, fu nominato al comando della Soyuz, supportato da Valery Kubasov.

Per gli americani, il primo shock fu che non si sarebbero uniti, come previsto, alla stazione spaziale Salyut, ma direttamente alla navicella spaziale Soyuz, con molte meno possibilità di penetrare i segreti spaziali sovietici. Molti credevano che l'attracco non sarebbe mai avvenuto, soprattutto quando Tom Stafford disse ai russi che la missione doveva essere interrotta, dopo che avevano bloccato la sua richiesta di recarsi a Baikonur in Kazakistan per ispezionare la Soyuz.

Ciò ha allarmato i suoi capi alla NASA, poiché dalla missione dipendono 4.000 posti di lavoro. Ma anche i sovietici ne avevano bisogno per andare avanti, e il giorno dopo Leonov gettò un braccio attorno a Stafford e disse: “Qual è il problema? Certo che puoi andare a Baikonur.”

Quindi, i sovietici produssero la loro prima cartella stampa in assoluto, lunga 204 pagine, due volte più grande di quella della NASA, e iniziarono un conto alla rovescia sincronizzato dei veicoli spaziali distanti 10.000 miglia (16.000 km) di distanza. Nonostante la costernazione quando Dick Slayton disse in una conferenza stampa che i sovietici avevano un “sistema politico pessimo” e che non voleva farne parte, l'impegno di due giorni finalmente ebbe luogo.