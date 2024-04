I Dodgers non hanno potuto nemmeno evitare il dramma con la prima palla HR di Shohei Ohtani

Esiste un processo ben consolidato quando un tifoso realizza un fuoricampo fondamentale, come il primo homer di Shohei Ohtani con i Los Angeles Dodgers.

La palla appartiene legalmente al tifoso, che viene rapidamente scortato dal suo posto in modo che i dirigenti della squadra possano parlare con loro e scoprire cosa sarebbe necessario perché il tifoso rinunciasse alla palla. A volte basta un piccolo cimelio autografato; Altre volte, contanti freddi. Soprattutto, il tifoso ha il diritto di prendere la palla e tornare a casa.

La pratica risale a decenni fa, ma i Dodgers non hanno potuto evitare drammi inutili quando è successo con l'homer di Ohtani giovedì.

La tifosa che ha preso la palla di Ohtani a casa è sposata e tifosa da sempre dei Dodgers di nome Ambar Roman, e lei e suo marito non erano molto felici mentre… Parla con l'atleta Di come li hanno trattati i Dodgers dopo che la palla è finita nelle sue mani.

Come racconta Roman, è stata scortata dagli spalti, separata dal marito e costretta a rinunciare alla palla per niente. Alla fine ho scambiato la palla con due cappelli autografati, una palla autografata e una mazza autografata. Una casa d'aste ha detto a The Athletic che la palla varrebbe almeno $ 100.000.

Come ha detto il marito di Roman, Alexis Valenzuela:

“Ne hanno davvero approfittato”, ha detto Valenzuela. “C’era un gruppo di uomini (della sicurezza) intorno a lei. Non mi lasciavano parlare con lei o darle alcun consiglio. Non c'era modo di andarcene. L'hanno praticamente rinchiusa nella parte posteriore.

I Dodgers avrebbero minacciato di rifiutarsi di autenticare la palla se Roman avesse deciso di portarla a casa, il che avrebbe reso la palla effettivamente priva di valore e l'avrebbe privata della capacità di venderla in seguito. Naturalmente, ciò significava anche che i Dodgers dovevano spiegare al loro giocatore da 700 milioni di dollari che non aveva ricevuto la sua prima palla dai Dodgers perché, ad esempio, non volevano separarsi da qualche migliaio di dollari.

In che modo il primo fuoricampo di Shohei Ohtani è diventato una brutta storia per i Dodgers? (Foto di Peter Gonnelett/Ikon Sportswire tramite Getty Images)

Questo processo di solito termina con l'incontro del tifoso con il giocatore, ma anche questo diventa un punto di contesa. Roman e Valenzuela hanno detto a The Athletic di non aver mai incontrato Ohtani, nonostante le sue affermazioni contrarie dopo la partita:

“Sono riuscito a parlare con il fan e a riportarlo indietro”, ha detto Ohtani tramite il traduttore Will Ireton. “È ovviamente un ballo molto speciale, c'è molta emozione e sono molto grato di riaverlo indietro.”

Secondo quanto riferito, i Dodgers hanno rifiutato di rispondere alle lamentele di Roman e Valenzuela oltre a una dichiarazione in cui affermavano che erano “aperti a ulteriori conversazioni”.

Dato che il desiderio di Ohtani di dire la verità è già una parte fondamentale di una delle più grandi storie della stagione, il suo innamorarsi di un'ovvia bugia su qualcosa di così banale come incontrare un fan non può essere ignorato.

Tutto sommato, questa è stata una storia strana e completamente evitabile per i Dodgers in un anno in cui di storie strane e completamente evitabili ne hanno già abbastanza. È anche un importante promemoria per i tifosi di conoscere i propri diritti se ricevono una palla significativa. Le squadre possono minacciare di non controllare la palla, ma bisogna ricordare che ciò costerà anche a loro.