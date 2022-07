Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion non cambierà la storia originale

immagine dello schermo : Square Enix

Abbiamo un sacco di informazioni su Essence of Crisis: Final Fantasy VII Reunion Oggi, comprese le notizie importanti che una sceneggiatura in primo piano sulla vasta routine di cura dei capelli di Sephiroth sarà trasferita dal gioco originale.

Riunione È, come suggerisce il nome, Prossima riedizione rimasterizzata Da L’essenza della crisiun gioco di ruolo d’azione su PlayStation Portable del 2007 che era un prequel di Final Fantasy VII. Quando hai colpito tutti i platform sotto il sole entro la fine dell’anno, Essence of Crisis: Final Fantasy VII Reunion Conterrà più doppiaggio, grafica migliorata e nuovi elementi di gioco, ma Square Enix prevede di mantenere tutto il resto così com’è.

parlare con EurogamerIl produttore Mariko Sato ha spiegato che l’originale L’essenza della crisi La storia è ancora intatta Riunioneal contrario di quanto si sta facendo attualmente Final Fantasy VII Triplo rifacimento. Riunione Mira in gran parte a reintrodurre i giocatori L’essenza della crisi protagonista e Final Fantasy VII Il background del personaggio Zack Fair, il cui ruolo si sta espandendo remake una storia.

“Se giochi [Final Fantasy VII Remake]o l’originale, probabilmente saprai che Zack è il primo remake Il gioco in cui originariamente non è apparso a quel punto della storia Final Fantasy 7,” Egli ha detto Riunione Il produttore esecutivo Yoshinori Kitas. “Quindi si è rivelato più di quello che era. Abbiamo pensato che le persone che hanno iniziato la storia là fuori volessero davvero saperne di più su questo personaggio”.

Square Enix

Ma siamo onesti: anche se è stato bello vedere il retroscena di Zack, è stato il suo momento più importante L’essenza della crisi: Final Fantasy VII Quando abbiamo appreso quanto il malvagio Sephiroth mantenga i suoi lunghi capelli super lussuosi. Nel corso del gioco originale, Zack può unirsi al fan club di Sephiroth noto come Silver Elite Gli manda email Con curiosità sul loro campione d’argento, inclusa la sua routine per la cura dei capelli.

The introductory message after Zack enlists with the Silver Elite reads as follows:

Dear members of the Silver Elite: In this update, we present another piece of Sephiroth trivia—the secrets to his beautiful long hair. The hair products he uses are of the highest grade, made and supplied by the Shinra Company. He seems to use one whole bottle of both shampoo and conditioner every time he washes his hair. They are scented with thirteen kinds of perfumes, including Rose and Vanilla. Apparently, the scent in the air after Sephiroth tosses his hair changes daily!

I don’t need to tell even the most hygienic gamers out there that that’s a lot of shampoo and conditioner. How does Sephiroth even find the time to use that much product between all his war crimes? Kudos for the dedication to maintaining that beautiful head of hair, but damn, does Sephiroth always have to be so extra?

“I think [Crisis Core’s story] Ha superato la prova del tempo”, ha affermato il direttore creativo Tetsuya Nomura, un uomo con La sua inclinazione per il dramma. “È qualcosa che è molto apprezzato dalle persone. E quando guardo la storia e come è composta, non ci trovo molti difetti. Penso che sia ancora una storia molto completa e quasi perfettamente messa insieme in modo molti modi.”

Essence of Crisis: Final Fantasy VII Reunion In arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e PC verso la fine del 2022.