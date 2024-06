Il nuovo formato “loop” di Destiny 2 sembra al momento una funzionalità aggiuntiva di Timegating

Destino 2 Benjy

“Siamo a metà della seconda settimana del nuovo gioco Destiny 2.”episodio“, entrando nella terza settimana. Finora non ho visto… quasi nulla che lo distinguesse dalla forma stagionale. C’era una scena extra all’inizio, ma forse era più legata alla forma finale, ma altrove? Tutto sembra identico.

Ebbene, in realtà sembra che guardare avanti raddoppi essenzialmente il tempo stagionale. Alcuni fan speravano che questo avrebbe fatto il contrario, abbandonando la natura delle missioni settimanali e della storia in favore di tre “atti” che potevi interpretare a tuo piacimento. Non è così che funziona. È lo stesso ritmo settimanale di prima, dove fai 4-5 passi nella storia stagionale per andare avanti, e poi aspetti.

Ora ci sono nuovi modi per leggere il tempo, oltre al semplice raccontare storie. abbiamo:

Verranno aggiunte altre armi ai set di episodi esistenti che non verranno sbloccate fino agli spettacoli futuri.

Un passaggio di battaglia a tempo con ricompense che non possono essere guadagnate finché non inizi altre azioni.

Quanto sopra include cose come cronometrare il catalizzatore della Morte Rossa per una futura fase del Battle Pass che non può essere vinta per settimane.

Sono stati sbloccati nuovi vantaggi per gli artefatti che sovrascriveranno quelli esistenti ma, ancora una volta, è qualcosa che devi aspettare piuttosto che l’artefatto sia più divertente in anticipo.

Capisco, è una linea sottile tra mantenere i giocatori impegnati e non lasciarli troppo frustrati dalla storia di attesa già pronta o dagli oggetti bloccati. Anche al di fuori delle tempistiche, penso che i giocatori sperassero in un cambiamento più grande nelle stagioni rispetto a quelle che sembravano solo… stagioni più lunghe. Stesso formato, stessa base HELM, stesso tutto.

Potremmo tutti essere smentiti qui e il concetto potrebbe evolversi nel corso dell’attuale episodio di Echoes, ma anche nel futuro. Nello specifico, dobbiamo ricordare che Echoes è qualcosa che è stato sviluppato interamente insieme a The Final Shape, dove veniva destinato il 95% delle risorse, quindi ha senso che i secondi due episodi siano più grandi e significativamente più diversi. Almeno sembra così, inoltre penso che sarei più interessato a una storia non basata sui vex, dato quello che ho visto finora.

Allo stato attuale… beh, continuerò a giocare, perché sono io. Ma penso che i fan sperassero in qualcosa di un po’ più diverso e meno dipendente da tempi costanti o addirittura aumentati rispetto a quanto visto finora.

