Putin dice che la Russia ha appena iniziato in Ucraina e che i colloqui di pace diventeranno più difficili con il tempo

Putin assume un tono aggressivo ma suggerisce un’opportunità per la diplomazia

Il capo del Cremlino sfida l’Occidente a cercare di battere la Russia sul campo di battaglia

Dice che le sanzioni stanno causando problemi, ma non nella scala prevista

LONDRA (Reuters) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì che la Russia aveva appena iniziato in Ucraina e l’Occidente ha osato provare a sconfiggerla sul campo di battaglia, insistendo sul fatto che Mosca rimane aperta all’idea di colloqui di pace.

In un duro discorso ai leader del parlamento dopo più di quattro mesi di guerra, Putin ha affermato che le prospettive di eventuali negoziati diventeranno più oscure con il protrarsi del conflitto.

“Sentiamo oggi che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Cosa puoi dire, lascia che ci provino”, ha detto.

“Abbiamo sentito molte volte che l’Occidente vuole combatterci fino all’ultima Ucraina. Questa è una tragedia per il popolo ucraino, ma tutto sembra andare verso questo”.

La Russia accusa l’Occidente di aver intrapreso una guerra per procura contro di esso, imponendo sanzioni alla sua economia e aumentando la fornitura di armi avanzate all’Ucraina.

Ma mentre si vantava del ritmo della Russia, Putin ha anche accennato alla possibilità di negoziati.

“Tutti dovrebbero sapere che, in generale, non abbiamo iniziato nulla sul serio”, ha aggiunto. “Allo stesso tempo, non rifiutiamo i colloqui di pace. Ma coloro che li rifiutano dovrebbero sapere che più progredirete, più sarà difficile per loro negoziare con noi”.

Questo è stato il primo segno di diplomazia dopo molte settimane dopo le ripetute dichiarazioni di Mosca secondo cui i negoziati con Kiev erano completamente interrotti.

Da quando hanno invaso l’Ucraina il 24 febbraio, le forze russe hanno conquistato vaste aree del paese, compreso il completamento della cattura della regione orientale di Luhansk domenica scorsa.

Ma il loro progresso è stato molto più lento di quanto molti analisti si aspettassero e sono stati sconfitti nei tentativi iniziali di catturare la capitale, Kiev, e la seconda città, Kharkiv.

Le prospettive di un accordo sembrano remote poiché l’Ucraina, incoraggiata dal sostegno occidentale e dalle pesanti perdite inflitte al suo avversario in termini di uomini e attrezzature, ha parlato di cacciare la Russia da tutte le terre che ha conquistato.

Il capo negoziatore dell’Ucraina, Mykhailo Podolyak, ha dichiarato questa settimana su Twitter che le sue condizioni per riprendere i colloqui includerebbero: “Cessate il fuoco. Ritiro delle forze Z. Ritorno dei cittadini rapiti. Estradizione dei criminali di guerra. Meccanismo di riparazione. Riconoscimento dei diritti sovrani dell’Ucraina”.

Putin ha detto che era chiaro che le sanzioni occidentali stavano creando difficoltà, “ma non su ciò su cui contavano gli iniziatori della guerra economica lampo contro la Russia”.

I leader parlamentari hanno risposto ai commenti di Putin e uno di loro, Sergei Mironov del partito Just Russia, lo ha incoraggiato a creare un’agenzia speciale per facilitare l’integrazione delle terre ucraine occupate in Russia, un’idea che Putin ha promesso di discutere.

Segnalazione aggiuntiva di Ronald Popesky. Montaggio di Leslie Adler

