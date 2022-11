La serie AMD Ryzen 7000 ottiene un prezzo inferiore del 27% in Cina per un periodo di tempo limitato

Solo pochi giorni fa, AMD è stata implementata Nuovi prezzi per le CPU desktop Ryzen 5000 (Zen3) dal suo negozio ufficiale negli Stati Uniti. Tuttavia, sembra che AMD stia ora applicando nuovi prezzi, anche se con un tempo limitato e solo acquirenti cinesi, per la serie Ryzen 7000.

secondo AnteprimaAlcune nuove SKU Ryzen 7000 riceveranno prezzi fino al 27% in meno prima delle popolari vendite del “Singles’ Day” dell’11.11. Tutti e quattro i modelli riceveranno un’enorme riduzione di prezzo che viene offerta anche in bundle con schede madri compatibili.

Vendite a tempo limitato di AMD Ryzen 7000 (vecchio → prezzo promozionale)

Ryzen 9 7950X: ¥ 5499 ($ ​​765) → ¥ 3.999 ($ ​​557) → ($ 208 / 27% in meno)

Ryzen 9 7900X: 4.299 yen ($ 598) → 3.299 yen ($ 459) → ($ 139 / 23% in meno)

Ryzen 7 7700X: JPY 2.999 ($ ​​417) → JPY 2.299 ($ ​​320) → ($ 97 / 23% in meno)

Ryzen 5 7600X: 2.249 yen ($ 313) → 1.699 yen ($ 236) → ($ 77 / 24% in meno)

Una rapida conversione mostra che alcune SKU Ryzen 7000 ti faranno guadagnare fino al 27% in meno o ti costeranno $ 208 in meno. Al momento del lancio, tutte le SKU Ryzen 7000 erano più costose dei prezzi ufficiali negli Stati Uniti a causa delle tasse locali sulle vendite. Tuttavia, questa vendita limitata farà scendere i prezzi anche al di sotto di questo livello.

L’ammiraglia Ryzen 9 7950X ora costerà 3.999 Yuan (solo $ 557) dopo la conversione. Anche una CPU 7600X a 6 core ottiene una riduzione del prezzo del 24% a soli $ 236 con cambio valuta in tempo reale.

Offerta AMD Ryzen 7000 JD, Fonte: AMD JD Store

Naturalmente, non consigliamo di acquistare computer costosi dall’estero, soprattutto con spese di spedizione e tasse di importazione incluse, per non parlare dei potenziali problemi con i reclami in garanzia. Rimane comunque un’interessante decisione di AMD quella di abbassare il prezzo di una serie di CPU che non hanno nemmeno 1,5 mesi.

fonte: DinaroAttraverso AnteprimaE il I dispositivi di Tom