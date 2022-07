PS5 finalmente ottiene il supporto 1440p

Il PlayStation 5 Ora supporta 1440p, almeno per i giocatori che hanno accesso al suo programma beta. Sebbene la console abbia supportato l’output 1080p e 4K sin dall’inizio, il supporto 1440p è ancora una funzionalità molto richiesta dai giocatori che utilizzano monitor anziché TV. Dopotutto, offre una via di mezzo tra Full HD e 4K ed è una scelta popolare per i giocatori che giocano anche sul proprio PC. I tester che hanno ricevuto l’ultimo software beta per PS5 vedranno ora l’opzione per emettere un video HDMI 1440p come impostazione visiva aggiuntiva quando utilizzano la console con un display compatibile.

Ovviamente, possono godere di tutti i vantaggi di un display 1440p se il gioco a cui stanno giocando supporta la risoluzione. Ma se stanno giocando a un gioco che supporta 4K, possono anche sfruttare la funzione, perché l’opzione esegue il downsampling della grafica per produrre 1440p e questo si traduce in immagini più nitide. come tale VG247 Note, però, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), che è stato introdotto per la console ad aprile ed è disponibile solo in qualità 1080p e 2160p. VRR offre al monitor la possibilità di sincronizzare la sua frequenza di aggiornamento con la frequenza di aggiornamento del gioco per un’esperienza più fluida e non è del tutto chiaro il motivo per cui non ha un output di 1440p.

Oltre al supporto 1440p, l’ultima beta offre agli utenti anche un modo per creare elenchi di giochi nella loro libreria di giochi in modo che possano organizzare meglio tutti i titoli che possiedono. I giocatori possono creare fino a 15 menu di gioco da 100 giochi ciascuno. Le loro attività in corso verranno ora visualizzate in primo piano nella parte superiore del centro di gioco quando riprenderanno il gioco e ora possono chiedere ai membri del gruppo di condividere i loro schermi in modo che possano vedere come stanno giocando. Inoltre, quando entrano in un gruppo e un membro gioca a un gioco a cui può partecipare, ora riceveranno un avviso e quindi si uniranno al gioco direttamente da quella notifica.

Sony ha introdotto più funzionalità beta con la nuova versione beta e le ha incluse tutte Blog PlayStation.