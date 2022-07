Aaron Judge era entusiasta dello scambio degli Yankees con Andrew Benintende

Sting da 0 vs 5 notti e Sconfiggi la serie della metropolitana È stato in qualche modo ridotto per Aaron Judge dalla notizia della più recente acquisizione degli Yankees.

Il giudice è stato stravagante nel suo elogio dopo che gli Yankees hanno retrocesso l’All-Star Andrea Benintende dei Kansas City Royals contro tre giocatori di bowling junior in campionato.

“È davvero un buon giocatore”, ha detto del Benintende il giudice, che è bloccato con cinque corridori e ha battuto tre volte contro i Mets. “Ho avuto l’opportunità di giocare contro di lui per un certo numero di anni quando giocava a Boston. Ho visto molte cose fantastiche…. Sarebbe sicuramente un ottimo pezzo per quello che abbiamo ottenuto qui”.

Benintendi ha giocato per i Red Sox dal 2016 al 2020 ed è stato membro delle World Series 2018 che hanno sconfitto gli Yankees in quattro partite all’ALDS.

Dopo una rara partita fuori gioco in cui il candidato MVP ha tagliato cinque cavalieri di base e li ha colpiti tre volte, è stato sorprendente come il giudice abbia sorriso al club dei visitatori. Getty Images

Per Judge, la mazza affidabile del giocatore mancino è la più unica.

“Abilità nel colpire, velocità, funzionano sempre bene alla battuta, e poi, se non stai troppo attento, può lasciare l’arena su di te. L’ho visto molte volte allo Yankee Stadium”, ha detto il giudice. “Lo è solo un buon giocatore, questo è certo”.

Benintendi sta vivendo una stagione eccezionale a Kansas City, vantando un taglio di .320/.387/.432 su 93 partite. Mentre la sua forza e la sua uscita dalla battuta lasciano molto a desiderare – il 28enne ha tre fuoricampo e un tasso di botte del 4,4% basso in carriera – le capacità atletiche d’élite del Benintende e aiuteranno a bilanciare gli Yankees. Assortimento ad alta resistenza.

Benintendi è attualmente nella migliore stagione della sua carriera a Kansas City, vantando un taglio di .320/.387/.432 in 93 partite. Getty Images

L’aggiunta di Benintende è una spinta tanto necessaria per gli Yankees, che hanno faticato a luglio dopo aver dominato la prima parte della stagione al vertice dell’AL East. La loro sconfitta per 3-2 contro i Mets mercoledì è stata la decima sconfitta in 15 partite.

“Penso che aggiungere un ragazzo del genere ci darebbe sicuramente una piccola spinta”, ha detto Judge. “Penso che si adatterebbe perfettamente.”

La mossa è la prima grande spinta degli Yankees nella settimana di scadenza degli scambi MLB, anche se probabilmente non è l’ultima. Il club ha anche messo gli occhi su altri team builders, come i tiratori alle prime armi Frankie Montas e Luis Castillo.

Per quanto riguarda Benintende, probabilmente arriverà la prima volta che indossa il gessato contro un avversario familiare: i Royals e gli Yankees inizieranno la loro serie di quattro partite consecutive giovedì allo Yankee Stadium.