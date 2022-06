Nadal raggiunge la finale degli Open di Francia dopo che Zverev è stato costretto al ritiro per infortunio | Open di Francia 2022

Rafael Nadal ha raggiunto la finale degli Open di Francia per la quattordicesima volta nella sua carriera, quando una semifinale drammatica, lunga e caotica si è conclusa con Alexander Zverev È stato costretto al ritiro nel secondo set dopo essersi storto gravemente la caviglia mentre inseguiva la palla fuori dal campo su una sedia a rotelle.

Dopo aver gareggiato per più di tre ore ma non aver nemmeno completato due set, Nadal ha vinto 7-6 (8), 6-6 si è ritirato. per passare alla finale.

Nadal, che ne ha completati 36 venerdì, giocherà ora per un 14° posto record Open di Francia Titolo e 22° titolo major, il suo record di vittorie all’Open di Francia è ora di 111-3 (97%). Dopo la sua vittoria agli Australian Open, tenterà di vincere i suoi primi due tornei principali dell’anno e andrà a metà strada per il Grande Slam.

“Molto difficile, vero?” Nadal ha detto dopo il ritiro di Zverev. “Ed è molto triste per lui, onestamente, che stava giocando un torneo incredibile. È un ottimo compagno di squadra nel Tour. So quanto stia lottando per vincere un torneo importante, ma al momento non è stato molto fortunato.

“L’unica cosa di cui sono sicuro è che non ne vincerà uno, ma più di uno, quindi gli auguro tutto il meglio”.

Con la pioggia che cadeva intorno a Parigi e il nuovo tetto del Roland Garros utilizzato per la prima partita di vero impatto di quest’anno, le condizioni interne sono state vantaggiose per Zverev, rimuovendo gli elementi dall’equazione.

Con l’umidità sotto il tetto, Nadal ha sudato copiosamente nella seconda partita e quando Zverev ha segnato una serie di vittorie all’interno della linea di fondo e ha colpito efficacemente le condizioni, il top spin di Nadal è stato indebolito e ha lottato per imporsi sul suo avversario.

È iniziato con un grande set di apertura di 92 minuti, la durata di un’intera partita di calcio, che ha prodotto momenti di grandezza e stupore.

Per la maggior parte del tempo del primo gruppo, Zverev era in fiamme. Ha iniziato la partita con il suo servizio quasi perfettamente, cadendo sulla prima mentre più dell’80% di loro è caduto per demolire la palla dall’interno della linea di fondo mentre Nadal è stato trasformato in uno spettatore.

Quando è iniziata la partita otto e la posta in gioco è aumentata, le sue lotte familiari sono emerse con la sua seconda di servizio e il diritto.

Ha perso il servizio ma poi è rimbalzato portandolo in vantaggio 6-2 nel tiebreak. Contro quasi tutti gli altri, il set era finito, ma invece Nadal ha salvato tutti e quattro i set point. Dopo che Zverev ha sbagliato un facile tiro per 3-6, Nadal ha colpito un dritto con un angolo scioccante, conquistando il punto successivo. Anche se Nadal ha continuato a lottare nel suo gioco, è salito a rubare il set a Zverev con un clamoroso diritto sulla linea di porta.

Zverev stringe la mano all’arbitro dopo essere stato costretto al ritiro. Foto: Yuan Vallat/EPA

Nadal si è rotto all’inizio del secondo set, improvvisamente in cima alla stessa linea di fondo. Ma proprio come nella sua partita del quarto turno di cinque set contro Felix Auger-Aliassime, quando ha rifiutato lo slancio mentre avanzava di due set a uno, è stato catapultato in una serie di terribili partite di servizio. Quello che seguì fu un set caotico e di bassa qualità che a volte era difficile da guardare.

Lo spagnolo ha lottato dalla linea di fondo, facendo molto affidamento sul suo tiro in caduta piuttosto che su qualsiasi potente attacco a terra, e Zverev ha fallito due volte sui break point, inclusi tre doppi falli in una partita mentre scontava 5-3. Per 5-4 contro lo Zverev, otto delle prime nove partite del Gruppo B sono state pause di servizio.

Mentre il duo si dirigeva verso il tiebreak e attaccava Nadal al match point sul suo servizio, Zverev ha inseguito un dritto e si è gravemente storto la caviglia destra.

Ha immediatamente iniziato a urlare per il dolore ed è stato immediatamente scortato fuori dal campo su una sedia a rotelle, una sequenza rara che ha immediatamente confermato la gravità della sua ferita. Presto, con Nadal anche fuori dal campo, Zverev è tornato in campo con le stampelle e ha salutato la folla mentre il suo ritiro veniva confermato.

Guida veloce Come faccio a registrarmi per ricevere gli avvisi sulle ultime notizie sportive? Visualizza Scarica l’app Guardian dall’App Store iOS su iPhone o Google Play Store su telefoni Android cercando “The Guardian”.

Se hai già l’app Guardian, assicurati di utilizzare l’ultima versione.

Nell’app Guardian, tocca il pulsante giallo in basso a destra, quindi vai su Impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio), quindi Notifiche.

Attiva le notifiche sportive. Grazie per il tuo feedback.

Nonostante abbia raggiunto la finale, Nadal non sarà soddisfatto del suo gioco avendo solo mantenuto il suo vantaggio grazie al suo infinito spirito combattivo e al suo gioco di rottura. Tuttavia, nella sua intervista in campo, Nadal ha chiarito che la sua prestazione non era importante in quel momento: “È stata una partita molto dura, nell’arco di tre ore, e non abbiamo nemmeno finito il secondo set”, ha detto. “Quindi è una delle più grandi sfide del tour di oggi quando gioca a un livello così alto quando gioca contro di lui”.

Ha continuato: “Oggi è difficile dire molte cose in questa situazione. Certo, per me, come tutti sanno, essere di nuovo nella finale del Roland Garros è senza dubbio un sogno. Ma allo stesso tempo, per finire in questo modo… Ero lì nella stanzetta con Sasha prima di tornare al parco giochi. Vederlo piangere lì, è un momento molto difficile, quindi tutto il meglio per lui”.