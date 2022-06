Horizon Forbidden West Patch 1.14 aggiunge molte fantastiche funzionalità

immagine dello schermo : Sony/Kotaku

randagio! Final Fantasy XVI! Il Resident Evil 4 remake! Il grande spettacolo all’avanguardia dell’E3 di Sony, che si è svolto ieri sera, Era imballato inaspettatamente. Ma in mezzo a questa lotta, un granello di notizie è volato sotto il radar per un gioco già pronto: Orizzonte proibito a ovest Ha ricevuto un’ondata di funzionalità tanto necessarie, tra cui un nuovo gioco plus, in un aggiornamento improvviso.

Orizzonte proibito a ovestrilasciato per PlayStation 4 e PlayStation 5 a febbraio, è il seguito di Guerrilla Games Alba di Orizzonte Zero. come il suo predecessore, Ovest proibito È un gioco open world ambientato in una versione dell’America post-apocalittica, tra 1.000 anni, in cui combatti contro un’intera schiera di gigantesche creature robotiche. Al suo rilascio, è stato ampiamente acclamato, anche se i giocatori lo hanno segnalato a causa di una serie di problemi di prestazioni: nulla che interrompe il gioco, solo più cose come grafici luccicanti casuali. (Da allora è stato riparato.) Ma una volta che è finita, è davvero finita.

La patch 1.14 aggiunge un sacco di funzionalità a lungo desiderate al gioco. La cosa più importante, ovviamente, è l’aggiunta di questa nuova modalità di gioco, che ti consente di rigiocare il gioco con tutte le abilità e l’equipaggiamento che hai acquisito durante il gioco iniziale. Questo è abbinato a un nuovo livello di difficoltà superiore, Ultra Hard. Ho scoperto che può essere selezionato solo dall’inizio di un nuovo gioco: un nuovo gioco extra o un normale nuovo gioco. Non sono riuscito a modificare la difficoltà in Ultra Hard nel mio file di salvataggio di base. (va bene per me: orizzonteDavvero abbastanza difficile in certi posti!)

immagine dello schermo : Sony/Kotaku

C’è anche una nuova opzione per ripristinare le tue abilità. Dalla scheda Abilità, fai clic su un albero qualsiasi e premi il pulsante Opzioni. Questo è in aggiunta a una delle più grandi caratteristiche che i fan hanno chiesto: la trasmissione, che ti consente di mantenere le statistiche sulla tua attrezzatura mentre cambi il suo aspetto con qualcos’altro nel tuo inventario. Dalla scheda dell’inventario, scorri verso il basso fino a Costumi e tocca il triangolo sopra quello che vuoi che il personaggio principale Aloy indossi. Vedrai quindi una piccola icona a forma di occhio sull’icona dell’oggetto, a indicare che lo indossi: non ci sono anelli in cui saltare o Strani sistemi valutari da affrontare.

In this last regard, Horizon follows in the footsteps of a current development trend, where massive open-world games typically don’t launch with this feature but see it added several months after launch. Ubisoft’s viking-themed RPG Assassin’s Creed Valhalla Funzione di invio ricevuta Quattro mesi dopo la sua uscita nel novembre 2020. CDPR Film Cyberpunk 2077uscito per la prima volta a dicembre 2020, Ricevuto tranquillamente un sistema simile All’inizio di quest’anno, però, è cotto a metà.

orizzonteLa patch ha anche “risolto” alcuni “problemi” che potrebbero o meno aver bisogno di essere risolti, a seconda del tuo punto di vista. Ad esempio: i Tallnecks, robot vaganti simili a brachiosauro che fungono da punti di passaggio per eliminare la nebbia di guerra dalla mappa, non distruggeranno più le macchine vicine all’attivazione. boh.