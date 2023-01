In Cina, i medici dicono di scoraggiare la citazione del COVID sui certificati di morte

PECHINO (Reuters) – Durante un turno intenso al culmine dell’ondata di coronavirus a Pechino, un medico di un ospedale privato ha visto un avviso stampato nel pronto soccorso: i medici “non dovrebbero tentare” di scrivere insufficienza respiratoria da coronavirus sui certificati di morte.

In alternativa, se il defunto aveva una malattia di base, questa deve essere specificata come causa primaria della morte, secondo l’avviso, una copia del quale è stata visionata da Reuters.

Se i medici ritengono che la morte sia stata causata esclusivamente da polmonite da COVID-19, devono informare i loro superiori, che organizzeranno due livelli di “consultazioni di esperti” prima di confermare una morte per COVID.

Sei medici di ospedali pubblici in tutta la Cina hanno detto a Reuters di aver ricevuto istruzioni verbali simili che li scoraggiavano dall’attribuire decessi a COVID o di essere consapevoli del fatto che i loro ospedali avevano tali politiche.

Alcuni parenti di persone decedute a causa del COVID affermano che la malattia non risultava sui certificati di morte e alcuni pazienti hanno riferito di non essere stati testati per il coronavirus nonostante fossero arrivati ​​con sintomi respiratori.

“Abbiamo smesso di classificare le morti per COVID da quando è stato riaperto a dicembre”, ha detto un medico di un grande ospedale generale di Shanghai. “È inutile farlo perché quasi tutti sono positivi”.

Le direttive hanno portato a critiche da parte di esperti di salute globale e dell’Organizzazione mondiale della sanità secondo cui la Cina aveva drasticamente sottostimato le morti per COVID man mano che il coronavirus si diffondeva nel paese, che a dicembre ha abbandonato il suo rigoroso regime “zero COVID”.

Sabato, i funzionari hanno affermato che 60.000 persone con COVID-19 sono morte negli ospedali dal cambio di politica cinese, un aumento di quasi dieci volte rispetto ai numeri precedentemente riportati ma ancora al di sotto delle aspettative degli esperti internazionali, che hanno affermato che la Cina potrebbe vedere oltre un milione di decessi correlati a COVID quest’anno.

Il Centro cinese per il controllo delle malattie (CDC) e la Commissione sanitaria nazionale (NHC) non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

I medici in questo articolo hanno rifiutato di essere nominati perché è loro proibito parlare con i media.

Molti di loro hanno affermato che tali direttive provenivano dal “governo”, sebbene nessuno di loro sapesse da quale dipartimento, che è una situazione comune in Cina quando vengono pubblicate istruzioni politicamente delicate.

Altri tre medici di ospedali pubblici in diverse città hanno affermato di non essere a conoscenza di alcuna direttiva del genere.

Uno di loro, un medico anziano del pronto soccorso della provincia di Shandong, ha affermato che i medici rilasciavano certificati di morte basati sulla vera causa della morte, ma che “come classificare” queste morti spettava agli ospedali o ai funzionari locali.

sembra basso

Dall’inizio dell’epidemia, emersa per la prima volta tre anni fa nella città centrale di Wuhan, la Cina è stata criticata per non essere stata trasparente riguardo al virus, un’accusa che ha ripetutamente negato.

Prima di sabato, la Cina riportava cinque o meno decessi COVID al giorno. Dei quasi 60.000 decessi correlati a COVID dall’8 dicembre che ha annunciato sabato da allora, meno del 10% è dovuto a insufficienza respiratoria dovuta a COVID. Il resto è stato causato da una combinazione di COVID e altre malattie, ha affermato Jiao Yahui, capo dell’Ufficio di gestione medica della Commissione sanitaria nazionale.

Michael Baker, ricercatore di sanità pubblica presso l’Università di Otago in Nuova Zelanda, ha affermato che il bilancio delle vittime aggiornato “appare ancora basso” rispetto all’alto livello di infezione della Cina.

“La maggior parte dei paesi sta scoprendo che la maggior parte dei decessi per COVID è il risultato diretto dell’infezione piuttosto che una combinazione di COVID e altre malattie”, ha affermato. “Al contrario, i decessi segnalati in Cina sono principalmente (90%) una combinazione di COVID e altre infezioni, il che indica anche che i decessi causati direttamente dall’infezione da COVID sono sottostimati in Cina”.

Non è chiaro se i nuovi dati riflettano accuratamente i decessi effettivi, ha affermato Yanzhong Huang, membro anziano della salute globale presso il Council on Foreign Relations di New York, in parte perché le cifre includono solo i decessi ospedalieri.

Lunedì l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha raccomandato alla Cina di monitorare i decessi in eccesso per ottenere un quadro più completo dell’impatto dell’ondata di COVID.

I decessi in eccesso si verificano quando il numero di decessi in un dato periodo è superiore a quanto dovrebbe essere rispetto alle medie storiche.

La prova finisce

Sette persone hanno detto a Reuters che il coronavirus non era menzionato nei certificati di morte dei loro parenti recentemente deceduti, anche se i parenti erano risultati positivi al virus o avevano sintomi simili al COVID.

I social media erano pieni di segnalazioni simili.

Quando un residente di Pechino soprannominato Yao ha portato sua zia di 87 anni, che aveva il COVID, in un grande ospedale pubblico alla fine del mese scorso con problemi respiratori, ha detto Yao, i medici non le hanno chiesto se avesse il virus e non hanno menzionato COVID.

“L’ospedale era pieno di pazienti, tutti di età compresa tra 80 e 90 anni, e i medici non avevano tempo di parlare con nessuno”, ha detto Yao, aggiungendo che tutti sembravano avere sintomi simili al coronavirus.

I pazienti, compresa sua zia, sono stati accuratamente testati, nonostante non avessero il virus COVID, prima che gli fosse detto che avevano la polmonite. Ma l’ospedale gli ha detto che avevano finito le medicine, quindi potevano solo tornare a casa.

Si è ripresa dieci giorni dopo.

Il personale medico degli ospedali pubblici in diverse città della Cina ha affermato che i test PCR, che sotto “COVID zero” erano un requisito quasi quotidiano per gran parte della popolazione, sono ora quasi abbandonati.

De-concentrarsi sui test può essere il modo migliore per massimizzare le risorse quando gli ospedali sono sopraffatti, hanno detto a Reuters due esperti.

Quasi tutti i pazienti con gravi problemi respiratori avranno il COVID, ha detto Ben Cowling, epidemiologo dell’Università di Hong Kong: “Poiché c’è una così grave carenza di antivirali, non credo che i test di laboratorio faranno molta differenza nella gestione dei casi. “

‘sii certo’

Ai medici è stato detto di “stare attenti” a dire che qualcuno è morto di COVID, ha detto un medico anziano nella città orientale di Ningbo, ma se lo desiderano, dovranno ottenere l’approvazione.

Nessun’altra malattia, ha detto, ha richiesto lo stesso livello di “prudenza” per essere registrata su un certificato di morte.

Il medico di un grande ospedale generale di Shanghai ha affermato che i tassi di mortalità settimanali dall’ultima ondata di COVID sono stati tre o quattro volte superiori al normale per questo periodo dell’anno. La maggior parte di loro aveva più di una malattia, ha detto, ma il coronavirus ha peggiorato le loro condizioni.

“Sul certificato di morte, inseriamo una causa primaria di morte e da due a tre sottocause di morte, quindi fondamentalmente ignoriamo il COVID”, ha affermato.

“Non c’è altro modo che seguire gli ordini ospedalieri emessi dal governo. Non sono importante per prendere alcuna decisione”, ha detto.

(Segnalazione di Martin Quinn Pollard a Pechino e Engin Tham a Shanghai). Ulteriori reportage di Brenda Goh a Shanghai e nelle redazioni di Hong Kong, Shanghai e Pechino. Montaggio di Tony Monroe e Jerry Doyle

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.