Ultime notizie sulla Russia e la guerra in Ucraina

L’intelligence condivisa tra gli Stati Uniti ha aiutato Ucraina L’affondamento dell’incrociatore russo Moskva, hanno detto a NBC News i funzionari statunitensi, ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti come forse il colpo più imbarazzante per la turbolenta invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin.

Incrociatore missilistico guidato con un equipaggio di 510 persone, il Moskva era l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero. Affondò il 14 aprile dopo essere stato colpito da un Nettuno ucraino missili antinaveLo hanno detto i funzionari statunitensi. Mosca ha detto che la nave è affondata dopo lo scoppio di un incendio.

L’attacco è avvenuto dopo che le forze ucraine hanno chiesto agli americani di una nave che navigava nel Mar Nero a sud di Odessa, hanno detto a NBC News i funzionari statunitensi. Gli Stati Uniti l’hanno identificata come Moskva, hanno detto i funzionari, e hanno contribuito a confermare la sua posizione, dopodiché gli ucraini hanno preso di mira la nave.

Funzionari hanno affermato che gli Stati Uniti non sapevano in anticipo che l’Ucraina avrebbe preso di mira la Moskva e non erano coinvolti nella decisione di colpire. Funzionari hanno aggiunto che l’intelligence navale viene condivisa con l’Ucraina per aiutarla a difendersi dagli attacchi delle navi russe.

Leggi il La storia completa è qui.

– Ken Dylanian, Courtney Cope e Carol E. Lee, NBC News