Dow perde quasi 1.100 punti mentre gli investitori digeriscono l’aumento dei tassi di interesse della Fed

I mercati stanno valutando la caduta delle azioni a Wall Street giovedì, distruggendo il rally del giorno precedente e l’aumento della Federal Reserve. La lotta all’inflazione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 1.063 punti, o del 3,1%, a 32.997. L’S&P 500 è sceso del 3,6% per chiudere a 4.146, con oltre il 95% delle società elencate in rosso nell’indice di riferimento. Il Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico, è sceso ancora più nettamente, in calo di quasi il 5%.

Secondo FactSet, giugno 2020 è stato il secondo giorno peggiore per l’S&P 500 e il giorno peggiore per il Nasdaq da quel mese.

Mercati Riunito un giorno prima Dopo che la banca centrale ha dichiarato mercoledì, non si muoverà rapidamente perché alcune persone hanno paura di aumentare i tassi di interesse. Ma i trader iniziano a preoccuparsi maggiormente dell’impatto delle misure della banca centrale per ridurre la necessità di indebitarsi mentre cerca di raffreddare l’aumento dell’inflazione.

“La banca centrale si trova tra una roccia e un luogo difficile e gli investitori provano sia paura che avidità allo stesso tempo grazie alle informazioni immediate”, ha affermato Sam Stowell, capo stratega degli investimenti di CFRA.

I rendimenti obbligazionari hanno ripreso la loro marcia al rialzo, che verrà inviata Tassi del mutuo Di più. Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito bruscamente al 3,1%, raggiungendo il livello più alto dalla fine del 2018.

Le società tecnologiche hanno subito enormi perdite e hanno pesato sul mercato più ampio. Il rivenditore Internet Amazon è sceso dell’8,1% e la società madre di Google, Alphabet, è scesa del 5,4%. Etsy è sceso del 17,7% dopo aver fornito una previsione debole.

Twitter è balzato del 3% dopo che il CEO di Tesla Elon Musk ha dichiarato Ha ricevuto ulteriore supporto Per il suo tentativo di catturare la compagnia.

Gli investitori sono preoccupati se il drastico cambiamento della Fed nell’aumento dei tassi di interesse possa portare a un difficile equilibrio, rallentando l’economia al punto da prevenire un’inflazione elevata, ma non facendola scendere. Un recente Sondaggio Sei intervistati su 10 di AllianzLife sono preoccupati di essere un adulto La recessione è dietro l’angolo. “

“Il focus è se la banca centrale dovrebbe diventare più aggressiva per ridurre la domanda – e questo includerà un rallentamento dell’economia più di quanto stiano pianificando attualmente”, ha affermato Quincy Crosby, lead role strategist presso LPL Financial.

Eppure, per ora, la maggior parte degli economisti di Wall Street pensa che gli Stati Uniti si allontaneranno dalla recessione quest’anno, indicando una crescita dell’occupazione più solida, una spesa per consumi più calda e guadagni aziendali più forti.

I mercati erano stabili questa settimana prima dell’aggiornamento della politica, ma Wall Street è preoccupata che la Federal Reserve possa scegliere di aumentare i tassi di tre quarti nei prossimi mesi. Il presidente della Banca centrale Jerome Powell ha attenuato queste preoccupazioni, affermando che la banca centrale non aveva “considerato seriamente” un tale aumento.

La banca centrale ha anche annunciato che avrebbe iniziato a tagliare il suo più grande bilancio da $ 9 trilioni con il Tesoro e i mutui a partire dal 1 giugno.

Quando Powell ha affermato che la banca centrale non stava considerando un massiccio aumento dei tassi a breve termine, ha inviato un segnale agli investitori che i prezzi delle azioni sarebbero aumentati e i rendimenti obbligazionari sarebbero diminuiti. La lentezza dei rialzi dei tassi di interesse ridurrà il rischio che l’economia cada in recessione, nonché una minore pressione al ribasso sui prezzi per tutti i tipi di investimenti.

Ma ridurre le probabilità di un aumento dello 0,75% non significa che la banca centrale abbia aumentato i tassi in modo costante e brusco mentre lottava per controllare l’inflazione. Gli economisti di BNP Paribas si aspettano ancora che la banca centrale aumenti il ​​tasso sui fondi federali dal 3% al 3,25%, da zero allo 0,25% all’inizio di quest’anno.

“Non pensiamo che questa sia l’intenzione di Add Powell”, hanno scritto gli economisti di BNP Paribas in una dichiarazione, citando il sentimento del mercato mercoledì.