L’esercito fa evacuare l’equipaggio dell’aereo che ha volato con la morte di afgani

La Stefanik ha affermato che l’equipaggio “ha agito in modo appropriato e ha espresso un buon giudizio nella decisione di volare il più rapidamente possibile di fronte a una situazione di sicurezza senza precedenti e in rapido deterioramento”.

Durante il panico in aeroporto nei giorni successivi alla caduta del governo afghano, i piloti e le forze americane sono stati costretti a prendere decisioni difficili e immediate. Ore prima che l’aereo da trasporto lasciasse Kabul, un altro C-17 con 640 persone a bordo – più del doppio del numero previsto – è decollato dopo che centinaia di afgani che erano stati autorizzati ad essere evacuati dal Dipartimento di Stato si sono precipitati alle rampe di carico. Lo hanno detto i funzionari militari. I funzionari hanno detto che i piloti hanno deciso che l’enorme aereo poteva sopportare il carico utile ed è decollato. Quell’aereo è atterrato a destinazione in sicurezza.