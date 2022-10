NLCS: i 488 piedi di altezza di Homer Kyle Schwarber ispirano i Phillies nella prima partita

Quando i suoi entusiasti compagni di squadra dei Phillies lo hanno accolto di nuovo in panchina, Schwarber, che aveva portato con sé un registro post-stagione 1 su 20 in questo NLCS, ha lavorato per mantenere la calma. Ma non è stato facile.

“Un sacco di gente mi ha guardato in modo strano”, ha detto sarcasticamente. “Ma sì, è stato fantastico. Grande momento. “

Schwarber lo ha fatto uscire è stata probabilmente la palla più dura che abbia mai colpito “il modo in cui è uscita”. Sperava anche che lo avrebbe aiutato a tornare in pista per il resto della post-stagione.

“È bello poter contribuire lì e iniziare a sentirsi un po’ meglio”, ha detto.

In effetti, più contributori, più divertente è il 6-1 della squadra dei Phillies finora in questa postseason e, in modo impressionante, 4-1 in trasferta. Anche se il difensore Brandon Marsh ha scherzato sul fatto che il tiro di Schwarber è andato così lontano che “avrebbe dovuto contare per due”, i Phillies sanno esattamente quanto vale sia per il loro affascinante fuoricampo che per un fantastico martedì sera. E questa è, semplicemente, una bella vittoria nella NLCS poiché devono trovarne altre tre per avanzare al loro primo Campionato del Mondo dal 2009.