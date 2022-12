Orari dell’evento Charizard Terra Ride from Scarlet & Violet Second Chance, info

Dopodiché, chiunque indovinerà come distribuirlo

All’inizio di dicembre, Game Freak ha organizzato un evento speciale che ha permesso ai giocatori di catturare un’incursione di Charizard a 7 stelle di livello 100 in Pokemon scarlatto e viola, ma è durato solo pochi giorni. Bene, hai un’altra possibilità!

L’evento tornerà a partire da ieri sera (15 dicembre) e si svolgerà nel pomeriggio/sera del 18 dicembre (USA). Per trovare Charizard, tutto ciò che devi fare è cercare un impulso Simbolo del pioniere di Dragon Terra: o Usa il menu online per navigare e sfogliare i raid di Charizard. Se sei curioso di sapere se vale o meno il tuo tempo, ce l’abbiamo Riepilogo completo delle mosse e dell’equipaggiamento di Charizard quiAccanto Guida completa su come sbloccare raid più alti.

La chiamo una seconda possibilità, non un’ultima possibilità, perché…

l’ufficiale Pokèmon Luogo Ha questa piccola trovata pubblicitaria per far sapere alla gente Non è tutto per ottenere Charizard scarlatto e viola;:

Charizard potrebbe riapparire in altri eventi o essere incontrato in modi diversi in futuro.

Si spera che questo processo non implichi l’ingresso in un rivenditore di videogiochi; Ma può anche essere solo un file Pokémon casa Bonus di utilizzo anticipato o qualcosa di molto semplice.

Pokemon scarlatto e viola Evento Charizard Tera Raid (seconda possibilità):

giovedì 15 dicembre 2022, 16:00 – domenica 18 dicembre 2022, 15:59 PST