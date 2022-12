Turista bloccato a Machu Picchu tra le proteste peruviane

Nota del redattore – Iscriviti mondo aperto Newsletter settimanale della CNN Travel. Ricevi notizie sull’apertura di destinazioni, ispirazione per avventure future, oltre alle ultime novità in materia di aviazione, cibo e bevande, alloggi e altri sviluppi di viaggio.

(CNN) – Circa 300 turisti provenienti da tutto il mondo sono bloccati nell’antica città di Machu Picchu, ha detto il sindaco, dopo che il Perù è precipitato in uno stato di emergenza dopo la destituzione del presidente del paese.

ex Presidente Pedro Castillo Successivamente è stato messo sotto accusa e arrestato all’inizio di dicembre dopo aver annunciato il suo piano per sciogliere il Congresso. I disordini scatenati dal suo arresto hanno provocato avvertimenti internazionali sui viaggi in Perù.

Darwin Paca, il sindaco di Machu Picchu, ha affermato che peruviani, sudamericani, americani ed europei sono tra i viaggiatori bloccati.

“Abbiamo chiesto al governo di aiutarci e di istituire voli in elicottero per evacuare i turisti”, ha detto Baka. Ha detto che l’unico modo per entrare e uscire dalla città è in treno, e quei servizi sono sospesi fino a nuovo avviso.

treni da e per Machu Picchu PeruRail, il principale mezzo di accesso ai siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO, è stato interrotto martedì, secondo una dichiarazione di PeruRail, l’operatore ferroviario del Perù per le regioni meridionali e sudorientali del paese.

“PeruRail ha detto che stanno ancora rivedendo la situazione”, ha spiegato Baca.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha detto venerdì alla Galileus Web che gli Stati Uniti sono in contatto con cittadini americani bloccati in Perù.

Il portavoce ha aggiunto: “Stiamo fornendo tutta l’assistenza consolare appropriata e stiamo monitorando attentamente la situazione. Per motivi di privacy e sicurezza, non entreremo in ulteriori dettagli sul numero di cittadini statunitensi con cui sono entrati in contatto”.

L’ambasciata degli Stati Uniti in Perù ha affermato in una dichiarazione di venerdì scorso che il governo peruviano sta organizzando l’evacuazione degli stranieri dalla città di Aguas Calientes, che è il principale punto di accesso a Machu Picchu.

“Invieremo una lettera con le istruzioni una volta confermato il piano di assistenza. I viaggiatori che si trovano nel villaggio di Aguas Calientes / Machu Picchu devono seguire le istruzioni delle autorità locali se scelgono di rimanere sul posto per l’assistenza con il viaggio a Cusco, così come tutti i viaggiatori che possono scegliere di viaggiare a piedi”, ha aggiunto la dichiarazione. a piedi”.

Carenza di cibo a Machu Picchu

Il sindaco Baca ha anche avvertito che Machu Picchu sta già vivendo una carenza di cibo a causa delle proteste e che l’economia locale dipende al 100% dal turismo.

Baca ha invitato il governo, guidato dal nuovo presidente Dina Boulwart, a stabilire un dialogo con la popolazione locale per porre fine ai disordini sociali il prima possibile.

PeruRail ha affermato che aiuterà i passeggeri interessati a modificare le date del viaggio.

In una dichiarazione, la società ha dichiarato: “Siamo dispiaciuti per l’inconveniente che questi annunci creano ai nostri passeggeri; tuttavia, sono dovuti a situazioni al di fuori del controllo della nostra azienda e cercano di dare priorità alla sicurezza dei passeggeri e del personale”.

I turisti sono bloccati altrove in Perù

I viaggiatori aspettano fuori dall’aeroporto di Cuzco venerdì dopo che è stato chiuso a causa delle proteste. Paul Gambin/Reuters

La compagnia aerea peruviana LATAM ha dichiarato che le operazioni da e per l’aeroporto internazionale Alfredo Rodriguez Ballon di Arequipa e l’aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete di Cuzco, a 75 chilometri (47 miglia) da Machu Picchu, sono state temporaneamente sospese.

“L’America Latina mantiene un monitoraggio continuo della situazione politica in Perù per fornire informazioni rilevanti in base a come influisce sulle nostre operazioni aeree”, ha affermato la compagnia aerea in una nota.

“Stiamo aspettando la risposta delle autorità competenti, che devono adottare misure correttive per garantire la sicurezza delle operazioni aeree”, ha aggiunto.

“Ci rammarichiamo per l’inconveniente che questa situazione al di fuori del nostro controllo ha causato ai nostri passeggeri e rafforziamo il nostro impegno per la sicurezza aerea e la connettività nel Paese”, ha aggiunto.

Avvisi da Stati Uniti, Regno Unito e Canada

I manifestanti si scontrano con la polizia durante una protesta a Lima giovedì. READ Il Canada per migliorare la difesa e la sicurezza informatica nella politica indo-pacifica, concentrarsi sulla Cina "dirompente". Sebastian Castaneda/Reuters

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio per i cittadini che si recano in Perù, che lo ha elencato come destinazione di livello 3 per “Riconsiderazione del viaggio”.

“Le manifestazioni possono causare la chiusura di strade locali, treni e autostrade principali, spesso senza preavviso o orari di riapertura.

Il rapporto avverte che “le chiusure stradali possono ridurre in modo significativo l’accesso ai trasporti pubblici e agli aeroporti e possono interrompere i viaggi all’interno e tra le città”.

Il Dipartimento di Stato richiede ai viaggiatori in Perù di registrarsi AVVISI PASSO dall’ambasciata degli Stati Uniti se non l’hai ancora fatto.

Anche l’ufficio per gli affari esteri, il Commonwealth e lo sviluppo del Regno Unito ha avvertito i suoi cittadini di questa situazione.

“I cittadini britannici dovrebbero prestare particolare attenzione per evitare tutte le aree di protesta. Se possibile, dovresti stare in un posto sicuro. … Dovresti pianificare in anticipo per interrompere gravemente qualsiasi piano”. FCDO ha detto venerdì sera sul suo sito web.

Ha anche detto ai viaggiatori in arrivo nella capitale, Lima, che non c’era possibilità di viaggiare da o verso diverse aree regionali – tra cui Cusco e Arequipa – e che erano possibili ulteriori interruzioni.

I cittadini britannici sono stati anche avvertiti di rispettare il coprifuoco peruviano in vigore e di monitorare le notizie locali e i social media per ulteriori informazioni.

Global Affairs Canada ha avvertito i suoi cittadini di “esercitare un alto grado di cautela” in Perù e di evitare viaggi non essenziali in molte aree. Canada Global News ha parlato con un canadese È bloccato nella piccola città di Ica, nel sud del Perù, che secondo lui è lontana dai disordini civili, ma viene derubato in taxi.

I turisti stanno finendo le medicine

La turista statunitense Catherine Martucci ha parlato alla CNN del suo ritrovo a Machu Picchu, in Perù. Per gentile concessione di Caterina Martucci

Ha detto alla CNN che la turista americana che è bloccata a Machu Picchu ha finito le medicine e non è sicura quando potrà lasciare la cittadina e averne altre.

Kathryn Martucci, 71 anni, residente in Florida, ha detto che era in viaggio di gruppo con altri 13 americani quando il Perù è entrato in uno stato di emergenza.

Secondo Martucci, il suo gruppo itinerante non è riuscito a strappare l’ultimo treno dalla cittadina prima che la linea ferroviaria fosse sospesa.

Anche suo figlio, Michael Martucci, che vive negli Stati Uniti, ha parlato con la CNN e stava cercando di aiutare sua madre a trovare una via d’uscita.

“Sono lì da lunedì, e ora lei e le altre persone con lei hanno finito le medicine di cui avevano bisogno”, ha detto Martucci. “Non c’è niente nella piccola città in cui sono bloccati. Sono al sicuro e fortunatamente hanno del cibo, ma non hanno modo di procurarsi altre medicine.”

Martucci ha detto che il suo gruppo doveva rimanere a Machu Picchu per due giorni, quindi è stato detto loro di mettere in valigia oggetti leggeri e portare solo due giorni di medicine.

Venerdì mattina, Martocci ha detto che la sua guida turistica ha portato il suo gruppo al municipio per essere valutato dal punto di vista medico nella speranza che i funzionari locali capissero la loro situazione e li aiutassero a trovare una via d’uscita.

“C’erano circa 100 turisti in fila e abbiamo aspettato due ore prima di poter vedere un medico”, ha detto Martucci. “Mi hanno detto che ero una priorità e che avrebbero cercato di venirmi a prendere in elicottero da Machu Picchu nei prossimi due giorni”.

Tuttavia, Martucci non è sicura che ciò accadrà, ha detto alla CNN.

“Ci sono molte persone che hanno bisogno di aiuto e un elicottero può trasportare solo 10 persone. Non sappiamo cosa stia succedendo”.