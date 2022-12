SpaceX sta inviando in orbita due satelliti per le comunicazioni per il suo 200° lancio

SpaceX ha effettuato la sua 200a missione orbitale venerdì (16 dicembre), inviando una coppia di nuovi potenti satelliti per le comunicazioni.

un Falco 9 Il razzo è decollato venerdì dallo Space Launch Complex 40 in Florida Stazione spaziale di Cape Canaveral Sono le 17:48 EST (2248 GMT).

Il primo stadio, dopo aver svolto il suo lavoro, è tornato ed è atterrato sano e salvo su a SpaceX Nave senza equipaggio nell’Oceano Atlantico meno di nove minuti dopo il decollo. Questo è stato l’ottavo atterraggio complessivo del booster riutilizzabile.

Nel frattempo, il secondo stadio ha continuato a trasportare O3b mPower 1 e 2 Satelliti verso la loro prevista orbita meso-terrestre (MEO). i satelliti erano Inserito nei tempi previsti (Si apre in una nuova scheda) Circa due ore dopo il lancio.

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato due satelliti per la società di comunicazioni SES il 16 dicembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

O3b mPower 1 e 2 sono di proprietà e gestiti da SES, una società di rete di comunicazioni satellitari francese lussemburghese. La coppia di veicoli spaziali è il primo di una costellazione pianificata di 11 satelliti primari ad alta velocità e bassa latenza per fornire diversi terabyte di connettività globale a banda larga da MEO.

Ogni satellite è basato sul bus satellitare Boeing BSS-702X e dispone di antenne phased array in grado di fornire fino a 5.000 fasci ottici per distribuire centinaia di gigabit di capacità agli utenti a terra. SES prevede di lanciare altri sei satelliti O3b mPower nel 2023 e tre nel 2024.

La missione segna il 200esimo lancio orbitale di SpaceX in totale. Ho iniziato con Falco 1 , che ha volato cinque volte tra il 2006 e il 2009, determinando il primo decollo del Falcon 9 il 4 giugno 2010. Il primo stadio del Falcon 9 è alimentato da nove motori Merlin, un fatto che contribuisce al nome del razzo. Il secondo stadio utilizza un singolo Merlin potenziato dal vuoto per completare il volo in orbita.

La velocità di lancio del Falcon 9 è aumentata notevolmente nel corso degli anni poiché il missile ha dimostrato la sua affidabilità, versatilità e riutilizzabilità, evolvendosi anche nella sua versione finale del Blocco 5. Il missile ha ora lanciato 191 missioni, di cui 57 solo nel 2022.

Mighty ha effettuato quattro missioni orbitali SpaceX Falco pesanteche impiega tre primi stadi Falcon 9 modificati.

Ci sarà un po’ di tempo per SpaceX per celebrare il traguardo delle 200 missioni. L’azienda è pronta a lanciare una vasta gamma dei suoi prodotti Collegamento stellare Satelliti a banda larga dal Kennedy Space Center della NASA in Florida sabato (17 dicembre).

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 20:30 EST del 16 dicembre con la notizia di un dispiegamento satellitare riuscito.

