La NASA condivide la bellissima immagine della galassia vortice, Internet afferma che “non può deviare gli occhi”

La galassia a spirale è stata catturata con la Hubbles Advanced Camera for Surveys.

In 30 anni di servizio, Telescopio spaziale Hubble della NASA Scatta milioni di foto di eventi interessanti. Ha catturato alcune delle viste più incredibili dell’universo, regalando agli occhi degli amanti dello spazio una delizia. Ora, una di queste immagini di una gigantesca scala a chiocciola che attraversa lo spazio è tra le ultime immagini rilasciate dall’agenzia spaziale statunitense.

Passando a Twitter, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha condiviso un’impressionante immagine della galassia M51, nota anche come Whirlpool Galaxy. “Andiamo in tondo e vorticoso… Lasciati trasportare dalle braccia ricurve della Galassia Vortice, dalle regioni di formazione stellare rosa e dai filamenti blu brillante di ammassi stellari”, ha scritto la NASA nella didascalia.

Questa “galassia a spirale ipnotica” è stata catturata nella luce visibile utilizzando la Hubble Advanced Camera for Surveys. Da quando è stato condiviso, il post ha accumulato oltre 10.000 Mi piace e centinaia di commenti.

“Vorrei che ci fosse un’intelligenza artificiale in grado di interpretare le immagini e trasformarle in musica. Mi piacerebbe sentire l’aspetto di questa immagine”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Sembra così bello lì dentro e tutte le luci sono bellissime”. Un terzo utente ha detto: “Che bellezza, non riesco a distogliere lo sguardo”.

secondo nota stampaLe aggraziate braccia tortuose della splendida galassia a spirale M51 sono in realtà lunghi corridoi di stelle e gas pieni di polvere, ha spiegato l’agenzia spaziale. Tali armi sorprendenti sono il segno distintivo del cosiddetto “grande progetto di galassie a spirale”, ha detto.

“In M51, noto anche come Whirlpool Galaxy, questi bracci hanno uno scopo importante: sono fabbriche di formazione stellare, comprimono il gas idrogeno e creano gruppi di nuove stelle”, ha aggiunto la NASA.

Inoltre, l’agenzia ha continuato spiegando che nell’accattivante immagine, il rosso rappresenta la luce infrarossa e l’idrogeno all’interno di gigantesche regioni di formazione stellare. D’altra parte, il colore blu può essere attribuito alle stelle giovani calde mentre il colore giallo può essere attribuito alle stelle più vecchie. M51 si trova a 31 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione dei Cani Venatici.