Netflix contro Buckingham Palace: la lite su “Harry e Meghan” si surriscalda

Dietro c’è la disputa tra Buckingham Palace e i produttori NetflixLa serie di documentari su “Harry e Meghan” si è intensificata dopo che è emerso che i funzionari del palazzo non solo avevano avuto l’opportunità di commentare le accuse dei Sussex all’interno dello spettacolo, ma avevano anche cercato di ottenere filmati in anticipo.

La guerra delle parole è scoppiata giovedì scorso, poco dopo che “Harry e Meghan” è uscito su Netflix alle 8:00 ora del Regno Unito. La serie inizia con una serie di intertitoli che recitano: “Questo è un resoconto di prima mano della storia di Harry e Meghan, raccontata con archivi personali mai visti prima. Tutte le interviste completate entro agosto 2022. Membri famiglia reale Ha rifiutato di commentare il contenuto di questa serie.

In tarda mattinata, fonti di Buckingham Palace sembravano aver detto ai corrispondenti reali che la famiglia reale non era stata contattata per un commento. Rebecca English, redattrice reale del Daily Mail, ha twittato alle 12: “Contrariamente a quanto affermano i creatori del documentario Netflix, non capisco che né Buckingham né Kensington Palace né nessun altro reale sia stato contattato per commentare il contenuto del serie. Non mi aspetto alcun commento.” delle famiglie reali così come sono.”

Contrariamente a quanto affermano i creatori del documentario Netflix, mi risulta che né Buckingham, Kensington Palace né alcun membro della famiglia reale siano stati contattati per commentare il contenuto della serie. Non mi aspetto alcun commento dalle famiglie reali così come sono. -Rebecca inglese (RE_DailyMail) 8 dicembre 2022

Roya Nikah, redattore reale per The Sunday Times, ha twittato alle 12:02: “Nuove fonti reali senior affermano che questa affermazione in #HarryandMeghanonNetflix secondo cui i reali si sono rifiutati di commentare, è falsa. Fonti affermano di non essere a conoscenza di alcun approccio per affrontare Buckingham Palace, Kensington Palace o qualsiasi membro della famiglia in merito al suo contenuto o per commenti[.]”

Una fonte di Netflix ha immediatamente negato l’affermazione del palazzo, affermando che sia il padre di Harry, re Carlo, sia suo fratello, il principe William, sono stati contattati per un commento tramite i loro segretari di comunicazione e hanno avuto l’opportunità di rispondere.

Nella serie, Harry rivendica suo fratello maggiore Loro “gridarono e urlarono” contro di lui Dopo aver detto loro che lui e sua moglie Meghan intendevano “fare un passo indietro” dalla famiglia reale e che William lo aveva effettivamente “spaventato” fuori dalla famiglia. Ha anche affermato che suo padre ha detto “cose ​​che non sono vere” e che entrambi gli uomini – o almeno i loro uffici – hanno fatto trapelare alla stampa storie su Harry e Meghan.

Nel tardo pomeriggio, le fonti di Buckingham Palace avevano cambiato tono, secondo i notiziari britannici, e hanno confermato di aver ricevuto una richiesta di commento tramite una “società di produzione di terze parti”, che hanno tentato di verificare sia con la società di produzione Netflix che con quella del Sussex. Archewell. Non avendo ricevuto risposta da nessuna delle parti, non hanno risposto alla richiesta.

Alle 16:26 Nikkhah ha twittato: “Una fonte di @KensingtonRoyal ha chiarito che un’e-mail ‘presumibilmente’ proveniente da una società di produzione di terze parti sul documento #HarryandMeghan è stata ricevuta da un indirizzo e-mail di una società sconosciuta. KP [Kensington Palace] Ho contattato @netflix e Archwell per provare a dare un’occhiata ma non ho ricevuto risposta[.]”

“Mi risulta che un approccio simile sia stato adottato anche da un’e-mail non verificata a Buckingham Palace e BP [Buckingham Palace] ha scritto in un tweet di follow-up. Le fonti affermano che nessuna delle e-mail conteneva informazioni essenziali per la catena per un corretto diritto di risposta[.]”

un @dipendente La fonte ha spiegato che è stata ricevuta un’e-mail “presumibilmente” da una società di produzione di terze parti a #Harand Megan doc da un indirizzo e-mail aziendale sconosciuto. KP è stato contattato @dipendente e Archwell per provare a verificarlo ma non ha ricevuto risposta – Roya Nikkhah (Roya Nikkhah) 8 dicembre 2022

come tale diversi Confermato oggiQuella terza parte era Story Syndicate, una società di produzione co-fondata dalla regista di “Harry & Meghan” Liz Garbus. Story Syndicate ha coprodotto la serie insieme a Archewell Productions.

È ora emerso che il segretario alle comunicazioni di William, Lee Thompson, non solo ha ammesso di aver ricevuto l’e-mail di Story Syndicate, ma in una risposta del 30 novembre ha chiesto alla società di condividere con lui le riprese della serie prima che venisse mostrata su Netflix, ha confermato una fonte. a Story Syndicate diversi. Una volta che Story Syndicate gli ha detto che non potevano condividere alcun filmato in anticipo – ma gli ha chiesto di nuovo di rispondere alle affermazioni fatte all’interno della serie, che hanno ribadito nell’e-mail – Thompson non ha risposto ulteriormente.

La fonte di Story Syndicate ha confermato diversi Una richiesta di commento è stata anche inviata direttamente a Tobin Andrea, direttore delle comunicazioni della famiglia reale e portavoce di re Carlo. Questa e-mail è stata inviata alla casella postale di Andre invece di un indirizzo e-mail generico a Buckingham Palace e non è stata respinta.

Lo stesso giorno, Story Syndicate ha anche inviato un’e-mail a Jason Knauf (ex segretario per le comunicazioni congiunte del principe William e Harry), spiegando le accuse fatte su di lui in “Harry & Meghan”. Ha sottolineato una fonte vicina ai documentari diversi che Knauf, a differenza del team di Royal Communications, non ha messo in dubbio la veridicità o il coinvolgimento dell’e-mail della società di produzione e ha risposto alla domanda di Story Syndicate con un commento che è stato poi incluso nella serie.

Buzzfeed News, che per primo ha riportato la notizia sulla richiesta di Thompson, ha riferito che un dipendente di Archewell ha ricevuto un’e-mail dal team di Royal Communications riguardante una domanda di Story Syndicate, ma è stata inviata dopo la scadenza del termine per includere la risposta nella docuserie. Buzzfeed News ha aggiunto che Netflix non ha visto alcuna corrispondenza da parte della famiglia reale in merito alle docuserie, ma tale richiesta potrebbe essere stata inviata a un “account sconosciuto”.

Una fonte ha confermato in modo indipendente la corrispondenza di Archewell con i minori diversi.

Buzzfeed News ha anche affermato che Thompson e Andrea erano le “fonti reali” che hanno informato Flavour e English e hanno inviato loro le informazioni tramite un gruppo WhatsApp.

diversi Ho contattato tutte le parti per un commento.