Recensione Nikama: il ritorno di Shilpa Shetty ti fa preoccupare per il futuro di Bollywood

Chi penserebbe che siamo nel 2022? I produttori non sono responsabiliNikama‘, un remake telugu di successo ‘Middle Class Abbayi’, perché hanno inventato un film così pieno di naftalina che sarebbe stato rifiutato a titolo definitivo anche negli anni ’80.

Jobless Adi (Abhimanyu Dassani) è solo un’altra versione del tuo eroe standard di Bollywood. Cattivo, ha fatto molto della sua famiglia affettuosa, che include un fratello maggiore (Samir Sonny) e una cognata apparentemente severa (Shilpa Shetty). Ma sappiamo tutti che Uday sta solo aspettando il suo momento, aspettando la possibilità di rivelare i suoi veri colori.

Nel frattempo, c’è un simpatico incontro compulsivo con una studentessa del college (Shirley Setia), che non può essere vista all’interno della classe. In passato, l’eroina è stata vista con in mano almeno un libro. Ecco la prova di capelli e trucco e nient’altro.

Anche questo è un film che dovrebbe essere Shilpa ShettyIndietro, quindi al prezzo di uno, otteniamo due campioni. Shetty interpreta un funzionario del governo di una piccola città e affronta il cattivo locale (Abhimanyu Singh), che vive in una villa ed è sempre circondato da un gruppo di scagnozzi accigliati.

Questo è il tuo film: Adi e “maa samaan” Bhabhi affrontano il ragazzo molto cattivo. Set pezzi con inseguimenti in bicicletta, scene di combattimento, feste sanguinose e una sola persona che sfida tutti i visitatori. E sapere che non hanno dimenticato, qualche ballo e qualche canto.

Non c’è una sola cosa in questo film che non abbiamo visto più di un miliardo di volte prima. A meno che tu non pensi che la signora Shetty stia cercando di essere un lavoro tosto. O forse è quello che pensano i registi. Abhimanyu Dasani fa un lavoro equo per interpretare un’altra versione di Salman Khan, che era un eroe simile nell’apparizione di sua madre nel 1989, “Maine Pyar Kiya”. L’unica cosa che manca è la scena a torso nudo.

“Nikama” è solo 2,5 ore di domande sul futuro di Bollywood. Se questo è ciò che otteniamo quando un nuovo film con un nuovo eroe mostra segni di promesse nei suoi primi due round, allora, beh, è ​​ora di tornare a casa.

La troupe cinematografica Nikama: Abhimanyu Dasani, Shilpa Shetty, Shirley Setia, Abhimanyu Singh, Sameer Soni, Vikram Gokhal

Regista del film Nikama: Saber Khan

Valutazione del film Nikamma: mezza stella