Il tuo oroscopo di martedì 5 marzo 2024

Allerta Luna

Non ci sono restrizioni sugli acquisti o sulle decisioni importanti. La luna è in Capricorno.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questo è un giorno eccellente per presentare la tua idea ai tuoi superiori o chiedere il permesso ai tuoi genitori o a figure autoritarie, perché gli dei ti sorridono. In effetti, qualunque cosa tu faccia oggi, soprattutto avere a che fare con capi o figure autoritarie, può aumentare i tuoi profitti in un modo o nell’altro ora o in futuro.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Questo è il giorno perfetto per esplorare opportunità nell'editoria, nei media o in qualsiasi cosa relativa alla medicina e al diritto. Puoi anche iscriverti a un corso di formazione o esplorare nuovi percorsi verso l'istruzione superiore. Pianifica il viaggio se puoi; O meglio ancora: esci da Dodge.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Le questioni relative alla proprietà condivisa, alle tasse, ai debiti e all'eredità sono aree ideali da esplorare perché sarai soddisfatto dei risultati. Inoltre, i capi e le persone al potere ti aiuteranno. Difendi i tuoi diritti e sviluppa un sano interesse personale.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le discussioni con amici intimi, coniugi e partner andranno bene oggi. È un buon giorno per discutere di piani di viaggio congiunti. Puoi anche esplorare questioni legali, mediche o editoriali. È probabile che gruppi e amici ti aiutino. Le cose stanno andando per il verso giusto!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Realizzerai molto oggi perché le persone ti supportano. Questo è un giorno eccellente per chiedere un aumento del budget o un miglioramento delle attrezzature aziendali perché tutto ciò di cui hai bisogno potrebbe arrivare sulla tua strada. Ciò include l'approvazione o il permesso dei superiori.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Assicurati di trovare il tempo oggi per divertirti perché questa è una giornata divertente per te! Godetevi gite sociali, arte e intrattenimento, eventi sportivi e attività divertenti con i bambini. Incontra gli amici per l'happy hour, un caffè, il pranzo o la cena. lascialo!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Anche se oggi la tua attenzione è rivolta alla casa e alla famiglia, continuerai a far accadere le cose. La vita ti sostiene oggi. La tua salute sembra più attiva e le persone sono disposte ad aiutarti finanziariamente o praticamente. Potresti intrattenere anche a casa.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le tue passioni creative sono calde oggi, motivo per cui questo è un grande giorno per scrivere, vendere, fare marketing, insegnare o recitare. Sei in uno stato d'animo giocoso; Alcuni di voi stanno anche ridecorando e apportando miglioramenti alla casa. Riempi il frigorifero e invita qualcuno!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le questioni finanziarie ti favoriscono oggi. Segui quello che vuoi. Pensa a come aumentare il tuo reddito o trovare un lavoro migliore. Allo stesso modo, potresti essere soddisfatto di alcuni degli acquisti che farai oggi, che potrebbero essere legati alle riparazioni domestiche o all’aiuto di un membro della famiglia.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi la Luna è nel tuo segno, dandoti un piccolo vantaggio rispetto a tutti gli altri segni. Quindi ordina quello che vuoi! Viaggi brevi, conversazioni con gli altri e l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo ti delizieranno. Accetta inviti a socializzare e festeggiare.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Potresti fare le cose in modo semplice oggi perché senti il ​​bisogno di un po’ di privacy. Con Venere nel tuo segno sei una strega; Marte nel tuo segno ti rende audace e proattivo. Tuttavia, questo è un buon giorno per prendere fiato e scoprire la scena del tuo business. tempo di cambiare?

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Divertiti a chattare con amici e gruppi oggi! Con Mercurio nel tuo segno, sei ansioso di condividere i tuoi pensieri; Il sole nel tuo segno ti dà fiducia ed energia. Discuti le tue speranze e i tuoi sogni per il futuro con qualcuno per ottenere il suo feedback.

Se il tuo compleanno è oggi

Il calciatore brasiliano Fred (1993) condivide la tua data di nascita. Ami l'avventura e la diversità. Sei affascinante e tranquillo, ma a livello personale puoi essere emotivamente tempestoso. Hai un'intelligenza acuta. Questo è un anno di apprendimento e insegnamento. Trova il tempo per perseguire la conoscenza in modo formale o informale. È anche possibile viaggiare.