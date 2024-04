Le amiche di Meghan Markle, Mindy Kaling e Tracee Ellis Ross, sfoggiano la loro marmellata American Riviera Orchard

divertimento

Le celebrità amiche di Meghan Markle si sono riversate sui social media per sfoggiare gli esclusivi vasetti di marmellata ricevuti dal suo nuovo marchio di lifestyle American Riviera Orchard.

Mindy Kaling, attrice pluripremiata e amica di lunga data del Duca e della Duchessa di Sussex, è stata una delle 50 persone a ricevere un barattolo di marmellata da Markle.

L'attrice di “Obsessed”, che interpreta Kelly Kapoor nella serie di successo, ha scritto sulla sua storia di Instagram insieme a una foto di gelatina di fragole.

Altrove, l'attrice Tracee Ellis Ross, figlia di Diana Ross, ha ricevuto la sua prima goccia da American Riviera Orchard, incluso un sacchetto di limoni freschi.

Da parte sua, Kaling ha goduto di un'amicizia con il Duca e la Duchessa di Sussex per alcuni anni, ed è persino apparsa nell'ormai defunto programma radiofonico “Archetypes” nella serie “Suits” nel 2022.

la settimana scorsa, La star di “Mindy Project” si è unita al principe Harry, 39 anni, mentre ospitava una sessione “After Burnout” durante un summit tenuto dall'app di life coaching BetterUp.

Anche Kaling è intervenuta nel panel, discutendo su come gestire al meglio “con agilità e creatività” tutti gli aspetti della vita, in particolare la maternità.

Per quanto riguarda l'amicizia di Markle con Ross, sembra che i due siano stati amici di recente, anche se non è chiaro quando o dove si siano incontrati per la prima volta.

Il duo ha assistito a uno dei concerti Renaissance di Beyoncé a Los Angeles la scorsa estate, ma non è stato fotografato insieme al concerto tutto esaurito.

All'inizio di questa settimana, la stilista Tracey Robbins, che è diventata amica intima di Markle dopo aver assistito alla premiere di “One Love” in Giamaica, ha ricevuto un barattolo di marmellata dalla duchessa.

Anche la modella argentina Delfina Blackwire, moglie del caro amico del principe Harry e giocatore di polo Nacho Figueras, ha ricevuto un regalo.

La duchessa di Sussex, 42 anni, ha rivelato al mondo il suo progetto di passione il mese scorso

Secondo chi è vicino a Markle, il nome del marchio è un dolce omaggio a Santa Barbara, in California, dove è chiamata la “Riviera americana” da più di un secolo.

Il luogo è anche il luogo in cui risiedono lei e suo marito con i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet.

Frutteto della Riviera americana sito web Attualmente vuoto, ai visitatori viene chiesto di fornire la propria e-mail solo se desiderano essere informati su “prodotti, disponibilità e aggiornamenti” del marchio.

Inoltre, la richiesta del marchio rivela i piani del marchio per la vendita di stoviglie, bicchieri, compresi utensili e biancheria da cucina, alimenti commestibili come gelatine, marmellate, marmellate e creme spalmabili.

La domanda di marchio è in attesa di esame e si sta cercando l'approvazione per i libri di cucina.