veloce! Qualcuno prenda questo libro di dottore.

Sebbene il Metropolitan Museum conservi libri al suo interno da quasi un secolo, non ha aperto i battenti fino al 2011, con l’attuale struttura progettata in stretta collaborazione con il personale di conservazione. Con i suoi strumenti antichi, tocchi moderni e interessanti sessioni con i pazienti, il laboratorio rinnovato emana il fascino dello scienziato pazzo.

“Per le persone che amano i libri, entrare nel laboratorio è come essere colpiti dalla freccia di Cupido”, ha detto Dubansky. “Le persone attraversano quella porta con espressioni stupite sui loro volti e vogliono dedicare tutta la loro vita ad assicurarsi che i libri siano a posto.”

Dubansky ha consigli per i lettori che desiderano mantenere i propri libri, rari o meno, in condizioni eccellenti. Evitare la luce, la polvere e gli sbalzi di temperatura estremi. (“Le basi e le soffitte non sono tue amiche.”) Non permettere ai libri di inclinarsi come la Torre di Pisa. Conservali invece in modalità verticale o orizzontale. Considera l'idea di posizionare una copertura antipolvere in mylar sui libri che richiedono una protezione speciale. Per quanto sia soddisfacente “aprire” un libro, non aprire un libro a meno che tu non intenda causare lesioni alla colonna vertebrale.