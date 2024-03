Europa, ritenuta abitabile, potrebbe essere affamata di ossigeno

Ma i risultati confermano solo la quantità di ossigeno generata nel ghiaccio. Lo studio non rivela quanta molecola viene persa nell’atmosfera, o come potrebbe permeare il ghiaccio per arricchire l’oceano sottostante.

In altre parole, “non abbiamo ancora idea di quanto sia in ribasso rispetto a quanto in rialzo”, ha affermato il dottor Schmidt.

Juno non effettuerà più sorvoli ravvicinati del mondo acquatico globale, ma le missioni di prossima generazione mirate specificamente allo studio di Europa potrebbero trovare più risposte. Il Jupiter Icy Moons Explorer dell'ESA, il cui arrivo è previsto nel sistema gioviano nel 2031, mira a confermare l'esistenza e le dimensioni dell'oceano di Europa. E la NASA Clipper EuropaIl lancio è previsto per ottobre e indagherà come la crosta ghiacciata della Luna interagisce con l'acqua sottostante.

In questo momento, gli astronomi sono impegnati con i dati provenienti da Giunone. Sebbene il sorvolo sia durato solo pochi minuti, è stata la prima volta che la composizione del plasma vicino all'atmosfera di Europa è stata misurata direttamente.

“Questa è solo la punta dell'iceberg”, ha detto il dottor Salai. “Per molti anni scaveremo in questo unico volo per trovare tutto il tesoro.”