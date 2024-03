Jason Kelce convoca una conferenza stampa con il futuro della NFL in bilico

NFL

Lo farà oppure no?

Jason Kelce ha convocato una conferenza stampa lunedì alle 13:00 per annunciare la sua decisione sul ritiro o meno.

“Niente video di Keg quest'anno, ho preso una decisione e ne parlerò in una conferenza stampa questo pomeriggio”, ha scritto Kelsey su X.

Il tredicenne centro della NFL e futuro Hall of Famer ha giocato tutta la sua carriera con gli Eagles dopo essere stato scelto nel sesto round del Draft NFL 2011.

Jason Kelce ha convocato una conferenza stampa in cui annuncerà il suo futuro nella NFL. USA TODAY Sport tramite Reuters Conn

Ci sono state più segnalazioni al riguardo Kelce ha detto ai suoi compagni di squadra che si sarebbe ritirato In una scena emozionante nello spogliatoio dopo la sconfitta per 32-9 della squadra contro i Buccaneers.

Tuttavia, Kelce ha poi chiarito che i suoi commenti post partita erano stati fraintesi e che si stava prendendo del tempo per considerare le sue opzioni.

“Non ho annunciato quello che stavo facendo di proposito, nonostante ciò che è trapelato ai media”, ha detto un emozionato Jason al fratello Travis nell'episodio del 17 gennaio del programma radiofonico dei fratelli “New Heights”.

“Non penso che tu sia nella posizione, dopo una partita come questa, di prendere davvero quella decisione. Non lo penso. C'è troppa emozione in questo momento, c'è troppo da fare in questo momento per comprenderlo appieno. Questo decisione.”

Da allora, Jason ha trascorso il resto della postseason della NFL seguendo la corsa di Travis e dei Chiefs al Super Bowl, iniziando con un'epica esibizione a torso nudo a Buffalo e terminando con una celebrazione mascherata del Super Bowl a Las Vegas.

Jason ha giocato sette Pro Bowls ed è stato un elemento fondamentale nella vittoria della squadra al Super Bowl LII sui Patriots nel 2018.

Jason Kelce saluta suo fratello Travis dopo la partita del campionato AFC. AP

Tuttavia, se Kelce giocasse il suo ultimo scatto, la sua carriera finirebbe amaramente con il collasso degli Eagles a fine stagione.

Il Filadelfia ha perso cinque delle ultime sei partite prima di sconfiggere Tampa Bay nei playoff.

“Non lo so. Sto cercando di capirlo adesso,” Kelsey ha detto di recente nel podcast “Superfly”.

“In questo momento sto esplorando diverse opportunità se dovessi ritirarmi. Mi sto ancora allenando e tenendomi in forma se dovessi tornare a giocare.

Kelce ha incontrato i dirigenti televisivi di Fox ed ESPN prima del Super Bowl, secondo Front Office Sports, e il carisma che ha mostrato nel suo podcast sembrava renderlo una scelta naturale per la televisione.

Jason e sua moglie Kylie hanno tre figlie insieme.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}