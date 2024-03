iOS 17.4 arriverà questa settimana: ecco tutte le novità finora

iOS 17.4 è attualmente in fase di beta testing e dovrebbe essere rilasciato a tutti questa settimana. Viene fornito con una serie di importanti modifiche all'App Store e all'ecosistema iPhone dell'UE. Sono disponibili nuovi emoji, un aggiornamento a CarPlay, miglioramenti a Siri e molto altro.

Vai sotto mentre ricapitoliamo tutte le novità di iOS 17.4, sia che tu viva nell'UE o altrove.

Quando Apple rilascerà iOS 17.4?

Il rilascio di iOS 17.4 è previsto per la prima settimana di marzo. Di solito Apple non ci dà alcun indizio su quando verrà rilasciata una nuova versione di iOS, ma questa volta le cose sono un po' diverse. Questo perché iOS 17.4 include le modifiche necessarie all'iPhone e all'App Store richieste dalla legge sui mercati digitali dell'UE.

La scadenza per Apple per conformarsi al Digital Markets Act è il 6 marzo. Ciò significa che Apple deve rilasciare iOS 17.4 entro il 6 marzo.

Nuove funzionalità in iOS 17.4

Modifiche all'App Store dell'UE

Uno dei maggiori cambiamenti inclusi in iOS 17.4 è il supporto per i mercati di app alternativi per la prima volta. Con questo aggiornamento, aziende come Epic Games potranno creare i propri marketplace di app per gli utenti iPhone.

Altri cambiamenti nell’Unione Europea:

Supporto per motori browser diversi da WebKit

Un nuovo messaggio pop-up in Safari chiede agli utenti di scegliere un browser predefinito

Supporta metodi di pagamento alternativi per gli acquisti in-app

Possibilità di impostare app NFC e portafoglio virtuale per Apple Pay

Ecco un riepilogo della nostra copertura completa delle modifiche in arrivo come parte di iOS 17.4 in risposta al Digital Markets Act:

Protezione migliorata dei dispositivi rubati

iOS 17.4 include una modifica per proteggere i dispositivi rubati. Ora gli utenti possono scegliere di richiedere sempre un ritardo di sicurezza quando si modificano le impostazioni di sicurezza. In precedenza, l'unica opzione era attivare il ritardo quando eri lontano da luoghi familiari.

Trascrizioni nei podcast Apple

Di gran lunga la mia modifica preferita in iOS 17.4 è il supporto del testo nei Podcast di Apple. Queste trascrizioni vengono generate automaticamente da Apple e sono disponibili poco dopo la pubblicazione dell'episodio. L'interfaccia è simile alla funzione di testi in tempo reale di Apple Music. È disponibile il supporto per la ricerca di testo, il clic su parole specifiche e il passaggio a quella parte dell'episodio e molto altro.

Anche la barra Now Playing nella parte inferiore dell'app Apple Podcasts è stata ridisegnata con iOS 17.4, adattandosi allo stile della barra Now Playing in Apple Music.

Nuovi emoji

Ci sono sette nuovi emoji inclusi in iOS 17.4:

Scuotere la testa orizzontalmente

Scuotere la testa verticalmente

uccello fenice

Lime

Fungo marrone

Catena rotta

L'immagine sopra fornisce un'anteprima di questi nuovi emoji, per gentile concessione I nostri amici di Emojipedia. Ci sono anche modifiche alle emoji familiari incluse in iOS 17.4, come nuovi gruppi di membri della famiglia.

Aggiorna Siri

Siri è stato aggiornato in iOS 17.4 con il supporto per la lettura di messaggi in lingue aggiuntive, non solo nella lingua personalizzata che Siri utilizza per tutte le altre attività.

La nuova opzione è disponibile in Impostazioni > Siri e ricerca > Messaggi con Siri. Nella sezione Leggi messaggi, c'è un pulsante Aggiungi nuova lingua… che richiede una serie di opzioni di lingua.

Visione Pro

watchOS 10.4 e iOS 17.4 includono un nuovo interruttore per gli utenti di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 che possono disattivare il doppio tocco quando indossi Vision Pro. La nuova impostazione serve specificamente per evitare conflitti tra Apple Watch e Apple Vision Pro durante i gesti.

Nuova schermata di benvenuto

Quando riavvii iOS 17.4 per la prima volta, vedrai una nuova schermata di benvenuto personalizzata con la tua immagine del profilo.

Cambiamenti nello stato della batteria

Nell'app Impostazioni, Apple ha apportato modifiche al menu Batteria che rende più semplice verificare se lo stato della batteria del tuo iPhone è “normale”. Allo stesso tempo, Apple ha anche annunciato che le batterie dell’iPhone 15 stanno effettivamente funzionando meglio di quanto inizialmente previsto.

Aggiornamento Carplay

iOS 17.4 include un aggiornamento per le auto dotate di CarPlay a doppio schermo. Ecco come Apple descrive l'aggiornamento CarPlay in iOS 17.4:

In iOS 17.4, con i veicoli supportati da CarPlay, Apple Maps offrirà una nuova esperienza nel quadro strumenti con informazioni sulle manovre imminenti. Gli utenti potranno cambiare il tipo di visualizzazione desiderato tra la schermata principale e la schermata del quadro strumenti toccando il pulsante di configurazione della mappa in alto a destra della schermata delle mappe principali.

Guarda i cambiamenti in azione qui.

Immagini tramite Reddit

Applicazioni Web nella schermata iniziale

Sebbene Apple inizialmente avesse affermato che iOS 17.4 avrebbe rimosso il supporto per le app Web sulla schermata principale nell’UE, da allora ha invertito la rotta.

Apple afferma che le app Web sulla schermata principale continueranno ad esistere come prima di iOS 17.4 nell'UE. “Questo supporto significa che le app web della schermata iniziale continuano a basarsi direttamente su WebKit e sulla sua architettura di sicurezza e sono coerenti con il modello di sicurezza e privacy delle app native su iOS”, spiega Apple.

Altre curiosità su iOS 17.4

Nelle app Podcast e Musica, Apple ha invece rinominato le schede Ascolta ora in schede Home.

In Safari, la barra degli indirizzi è leggermente più larga rispetto a iOS 17.3.

Nell'app Impostazioni, è presente una nuova etichetta Area selezionabile nel menu Generale > Informazioni.

La capacità di dire “Siri” invece di “Ehi Siri” si è estesa alla Germania.

