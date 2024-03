Elezioni iraniane: bassissima affluenza alle urne alle urne, vincono gli estremisti

1 ora fa

Si terrà il ballottaggio per più della metà dei 30 seggi di Teheran dopo che i candidati vincitori non sono riusciti a ottenere il 20% dei voti.

Il presidente intransigente Ebrahim Raisi in precedenza ha elogiato “l'affluenza entusiasta”, che ha descritto come un “duro colpo” per gli oppositori della Repubblica islamica.

Tra quelli banditi c'è l'ex presidente Hassan Rouhani, un moderato che in precedenza ha prestato servizio nel consiglio per 24 anni.

Un altro ex presidente, il riformista Mohammad Khatami, era tra coloro che non hanno votato, avendo avvertito il mese scorso che l’Iran era “molto lontano dallo tenere elezioni libere e competitive”.

Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace e attivista per i diritti umani, ha denunciato le elezioni come “farsa”, in seguito a quella che ha definito la “repressione brutale e brutale” delle proteste del 2022.