OpenAI afferma che Elon Musk ha provato a integrarlo con Tesla

Il signor Musk ha contribuito a fondare OpenAI come organizzazione no-profit nel 2015 con il signor Altman; Greg Brockman, ex CTO della società di pagamenti Stripe; E tanti ricercatori nel campo dell’intelligenza artificiale. Prima di annunciare il laboratorio, il signor Altman e il signor Brockman intendevano raccogliere circa 100 milioni di dollari, ma il signor Musk ha detto che avrebbe dovuto dire alla stampa e al pubblico che stava raccogliendo 1 miliardo di dollari e che avrebbe fornito il denaro aggiuntivo, secondo un rapporto. rapporto contemporaneo. E-mail inclusa nel post del blog.

Il signor Musk non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

“Dobbiamo ottenere una cifra molto più grande di 100 milioni di dollari per evitare di sembrare senza speranza”, ha scritto in una e-mail. “Coprirò tutto ciò che nessun altro fa.”

OpenAI ha affermato nel suo post sul blog che l'organizzazione no-profit ha raccolto poco meno di 45 milioni di dollari da Musk e più di 90 milioni di dollari da altri donatori.

La società ha affermato che Musk è stato tra i leader di OpenAI che si sono resi conto all'inizio del 2017 che se il laboratorio fosse rimasto un'organizzazione no-profit, non sarebbe stato in grado di raccogliere i soldi necessari per raggiungere il suo nobile obiettivo di costruire un'intelligenza generale artificiale, o AGI. , una macchina che può fare qualsiasi… Qualcosa che la mente umana può fare.

“Ci siamo tutti resi conto che avremmo avuto bisogno di molto più capitale per riuscire nella nostra missione: miliardi di dollari all'anno, che erano di gran lunga più grandi di quanto chiunque di noi, in particolare Elon, pensavamo di poter raccogliere come organizzazione no-profit.” Il post sul blog diceva.