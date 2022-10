La produzione esclusiva di Apple iPhone presso la principale fabbrica cinese potrebbe diminuire del 30% a causa delle restrizioni COVID

TAIPEI, 31 ottobre (Reuters) – Prodotto da Apple (AAPL.O) Gli iPhone potrebbero diminuire fino al 30% in una delle più grandi fabbriche del mondo il prossimo mese a causa dell’inasprimento delle restrizioni COVID-19 in Cina, ha detto lunedì una persona che ha familiarità con la questione.

Produttore Foxconn, Hon Hai Precision Industry Co Ltd ufficialmente (2317.TW)sta aumentando la produzione in un altro stabilimento a Shenzhen per compensare la carenza, ha affermato la persona, che ha rifiutato di essere identificata perché le informazioni erano private.

La sua fabbrica principale a Zhengzhou, nella Cina centrale, che impiega circa 200.000 persone, è stata scossa dal malcontento per le misure rigorose per frenare la diffusione del COVID-19, con molti lavoratori che sono fuggiti dal sito durante il fine settimana.

Il potenziale impatto sulla produzione arriva in un periodo tradizionalmente intenso per i produttori di elettronica in vista delle festività natalizie di fine anno, che è anche il momento migliore per venditori come Apple.

Foxconn ha detto domenica che avrebbe tenuto la situazione sotto controllo e avrebbe coordinato la produzione di riserva con altri impianti per ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto. Il prezzo delle sue azioni lunedì ha chiuso in ribasso dell’1,4% rispetto a un aumento dell’1,3% nel mercato più ampio (.twii).

Apple non ha risposto a una richiesta di commento.

Gli analisti di Fubon Research, con sede a Taipei, hanno affermato questo mese che Foxconn è il più grande produttore di iPhone di Apple e produce il 70% delle spedizioni di iPhone a livello globale, che a sua volta rappresenta il 45% delle entrate dell’azienda taiwanese.

Produce il dispositivo anche in India, ma la sua fabbrica a Zhengzhou raccoglie la maggior parte della sua produzione globale.

Un’altra persona che conosceva la situazione ha detto che molti lavoratori sono rimasti nella fabbrica di Zhengzhou e che la produzione continuava.

Misure rigorose contro il COVID-19

In base alle politiche estremamente rigorose della Cina sulla non diffusione del nuovo coronavirus, le località devono agire rapidamente per reprimere l’epidemia, con misure che includono blocchi diffusi.

Le fabbriche nelle aree colpite possono spesso rimanere aperte a condizione che operino in un sistema “a circuito chiuso” in cui i dipendenti vivono e lavorano in loco. Le società hanno affermato che tali accordi presentano molte difficoltà.

Foxconn il 19 ottobre ha vietato di pranzare nelle mense dello stabilimento di Zhengzhou e ha richiesto ai lavoratori di consumare pasti nei dormitori. Ha detto che la produzione è normale.

Le azioni hanno portato le persone che hanno affermato di aver lavorato nel sito a sfogare la loro frustrazione per il trattamento e i termini che hanno ricevuto tramite i social media.

Dozzine sono fuggite dal sito durante il fine settimana, con foto e video sui social media che pretendono di mostrare i dipendenti Foxconn che passeggiano per i campi di giorno e lungo le strade di notte. Reuters non ha potuto verificare immediatamente l’autenticità dei post.

Foxconn non ha rivelato se ai lavoratori del sito di Zhengzhou è stato diagnosticato il COVID-19. Dal 19 ottobre, le autorità hanno segnalato 264 casi locali di COVID-19 a Zhengzhou, la capitale della provincia centrale di Henan.

Foxconn ha implementato misure a circuito chiuso a marzo e luglio di quest’anno nella sua fabbrica più piccola a Shenzhen poiché i casi sono aumentati nella città meridionale.

A maggio, la fabbrica di Shanghai di un altro fornitore Apple, il complesso MacBook Quanta Computer Inc. (2382.TW)è stato anche esposto al caos dei lavoratori dopo che sono stati scoperti casi di COVID-19 nonostante fosse stato messo in atto il sistema a circuito chiuso.

Segnalazione di Yimou Lee; Segnalazione aggiuntiva di Brenda Goh. Montaggio di Jerry Doyle e Christopher Cushing

