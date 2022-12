Elon Musk ha ripristinato gli account Twitter dei giornalisti dopo che il commento ha scatenato un contraccolpo

17 dic. (Reuters) – Elon Musk ha ripristinato gli account Twitter di diversi giornalisti sospesi per un giorno per una polemica sulla pubblicazione di dichiarazioni pubbliche sull’aereo del miliardario.

Il ripristino dei posti di lavoro è arrivato dopo che venerdì la sospensione senza precedenti ha suscitato aspre critiche da parte di funzionari governativi, gruppi di difesa e organizzazioni di stampa di diverse parti del mondo, con alcuni che hanno affermato che la piattaforma di microblogging ha messo in pericolo la libertà di stampa.

Un sondaggio su Twitter condotto in seguito da Musk ha anche mostrato che la maggior parte degli intervistati voleva riavere immediatamente gli account.

“Le persone si sono espresse”, ha detto Musk in un tweet sabato, “gli account che hanno rivelato la mia posizione verranno ora revocati”.

Twitter non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters. Un controllo Reuters ha mostrato che gli account sospesi sono stati ripristinati, tra cui giornalisti del New York Times, CNN e The Washington Post.

Funzionari di Francia, Germania, Gran Bretagna e Unione Europea hanno precedentemente condannato la sospensione.

I critici vedono l’episodio, soprannominato il “massacro del giovedì sera” da un noto ricercatore di sicurezza, come una nuova prova di Musk, che si considera un “magnate della parola”, eliminando la parola e gli utenti che odia personalmente.

azioni di Tesla (TSLA.O)Inc., il produttore di auto elettriche guidato da Musk, è sceso del 4,7% venerdì e ha registrato la peggiore perdita settimanale da marzo 2020, poiché gli investitori sono diventati sempre più preoccupati per la distrazione da esso e per il rallentamento dell’economia globale.

Roland Lescure, ministro dell’Industria francese, ha twittato venerdì che dopo che Musk ha sospeso i giornalisti, sospenderà la sua attività su Twitter.

Melissa Fleming, capo delle comunicazioni delle Nazioni Unite, ha scritto su Twitter di essere “profondamente turbata” dal commento e che “la libertà dei media non è un gioco”.

Il ministero degli Esteri tedesco ha avvertito Twitter che il ministero ha un problema con azioni che minacciano la libertà di stampa.

ELONJET

Il commento derivava da una disputa su un account Twitter chiamato ElonJet, che stava monitorando il jet privato di Musk utilizzando informazioni pubblicamente disponibili.

Mercoledì Twitter ha sospeso l’account e altri che avevano rintracciato i jet privati, nonostante il precedente tweet di Musk che affermava che non avrebbe sospeso ElonJet in nome della libertà di parola.

Poco dopo, Twitter ha modificato la sua politica sulla privacy per vietare la condivisione di “informazioni sulla posizione in tempo reale”.

Poi, giovedì sera, diversi giornalisti, tra cui il New York Times, la CNN e il Washington Post, sono stati sospesi da Twitter senza preavviso.

Ella Irwin, responsabile della fiducia e della sicurezza di Twitter, ha dichiarato in una e-mail a Reuters durante la notte che il team ha esaminato manualmente “tutti gli account” che violavano la nuova politica sulla privacy pubblicando collegamenti diretti a un account ElonJet.

“Capisco che l’attenzione sembra essere principalmente sugli account dei giornalisti, ma oggi abbiamo applicato la politica allo stesso modo a giornalisti e non giornalisti”, ha detto Irwin nell’e-mail.

L’Association for the Advancement of Business Writing and Editing ha dichiarato venerdì in una dichiarazione che le azioni di Twitter “violano lo spirito del Primo Emendamento e il principio secondo cui le piattaforme di social media consentiranno la distribuzione non filtrata di informazioni già nell’arena pubblica”.

Musk ha accusato i giornalisti di aver pubblicato la sua posizione in tempo reale, le “coordinate dell’assassinio” per la sua famiglia.

Il miliardario è apparso brevemente in una chat audio di Twitter Spaces ospitata dai giornalisti, che si è rapidamente trasformata in un controverso dibattito sul fatto che i giornalisti arrestati avessero effettivamente rivelato la posizione in tempo reale di Musk in violazione della politica.

“Se lo fai, vieni sospeso. Fine della storia”, ha detto più volte Musk in risposta alle domande. “Dox” è un termine per la pubblicazione di informazioni private su qualcuno, di solito con intenti malevoli.

Drew Harwell del Washington Post, uno dei giornalisti sospesi ma che è stato comunque in grado di partecipare alla chat vocale, ha respinto l’idea di aver esposto Musk o la posizione esatta della sua famiglia pubblicando un collegamento a ElonJet.

Poco dopo, la giornalista di BuzzFeed Katie Notopoulos, che ha ospitato la chat di Spaces, ha twittato che la sessione audio è stata improvvisamente interrotta e la registrazione non era disponibile.

In un tweet che spiega cosa è successo, Musk ha detto: “Stiamo correggendo un vecchio bug. Dovrebbe funzionare domani”.

Segnalazioni aggiuntive di Sheila Dang a Dallas, Eva Matthews, Sneha Boomick e Rhea Benoy a Bangalore; Segnalazione aggiuntiva di Hyunju-jin a San Francisco; Montaggio di Nick Zieminski, Jonathan Otis e Muralikumar Anantharaman

