Una rivalità imbarazzante definita da Messi, Mbappé e rispetto reciproco

Ad un certo punto la domenica sera, forse poco prima Coppa del Mondo Ultimo, ma non per importanza, Lionel Messi E Kylian Mbappe Un migliaio di fotografi al Lucille Stadium si precipitano a catturare l’attimo.

A seconda del risultato, sarà visto come una genuflessione davanti a una leggenda del gioco, che alla fine lascerà l’arena della Coppa del Mondo da vincitore – o passerà la fiamma con riluttanza ma rispetto, da Messi a Mbappé, come campione del mondo. Seconda volta a 23 anni.

Quindi entrambi tornano dai loro compagni di squadra, una squadra estasiata in festa, l’altra in lutto. Sarà l’ultima volta che Messi e Mbappe si vedranno prima di riunirsi al Paris Saint-Germain tra una settimana.

Non è la prima volta che i due compagni di club si affrontano in una finale di Coppa del Mondo; È stato un evento regolare dal 1990, quando la storia è stata fatta dal duo di Stoccarda Guido Buchwald (Germania Ovest) e Jose Pasualdo (Argentina). Ma questa è la prima volta che una finale di Coppa del Mondo mette l’uno contro l’altro due compagni di club con profili globali come Messi e Mbappé.

Qatar Certo, questo li ha uniti. PSGL’emergere come potenza globale è, come tante altre cose negli sport moderni, il risultato di investimenti in Medio Oriente. Avendo fatto del PSG e della Coppa del Mondo 2022 i due punti centrali del suo soft power, il Qatar può rivendicare due superstar che riceveranno più attenzione di qualsiasi altra quando un enorme pubblico televisivo globale si sintonizzerà per guardare la finale. Giornata nazionale del Qatar, nientemeno.



Chi vincerà domenica? (Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Images)

Messi è ovunque a Doha – il suo nome sul retro di ogni maglia dell’Argentina che vedi, la sua immagine che ti fissa da edifici, cartelloni pubblicitari, pubblicità per la compagnia di telecomunicazioni locale – il suo nome sulla bocca di tutti prima della finale di domenica. .

Sembrava la sua Coppa del Mondo, verso un epilogo più famoso. Ma Franciaha detto il loro allenatore Didier Deschamps mercoledì sera dopo la vittoria in semifinale Marocco“Farò tutto ciò che è umanamente possibile perché ciò non accada”.

Ciò include Mbappé. Non è il tipo da difendere nessuno, Messi compreso. Per vedere Messi in questo Mondiale, devi vederlo come il capitano di un gruppo di giocatori che lo hanno messo su un piedistallo. Si sottomettono a lui e ballano contenti – disperatamente – al ritmo della sua musica. Al PSG non è stato così.

In un certo senso, Messi e Mbappé non sono compagni di squadra. I loro set di abilità sono complementari, ma il PSG che li accoppia entrambi con una terza vera superstar sembra quasi decadente. Neymar. In un momento in cui molti allenatori sono decisi ad allontanarsi dal culto del singolo, lo stampo Messi-Mbappé-Neymar rappresenta qualcosa di diverso.

Nella sua rubrica per AtleticoMauricio Pochettino, ex allenatore del PSG Messi ha descritto la difficoltà di cercare di sistemare Mbappé e Neymar nella stessa linea di attacco.

“È difficile fare paragoni Argentina La squadra del PSG”, ha detto Pochettino. “Lì, Mbappé e Neymar avevano bisogno del loro posto, per sentirsi grandi uomini nel club. A volte è difficile capire se altri giocatori vogliono giocare per Messi, Mbappe o Neymar.

Mbappé ha bisogno di una squadra dietro che giochi per lui, ma anche Neymar e Messi. Ecco perché sono tutti leader nelle loro squadre nazionali. Tutti sanno che quando quei tre sono insieme, in campo accadono cose incredibili, incredibili. Ma ovviamente trovare il giusto equilibrio non è facile.

Semmai sembra diplomatico da parte di Pochettino. Altri hanno detto che la dinamica Messi-Mbappe-Neymar è il problema più grande del primo Tottenham Hotspur Il manager ha affrontato durante la sua permanenza a Parigi. Una frase di una fonte che rimane impressa nella memoria è che i “tre grandi” sono “costretti a condividere cose che non vogliono condividere” – che si tratti di gol, assist, rigori, attenzioni o elogi.

La relazione di Mbappe con Neymar è nota per essere tesa; Il principale punto critico potrebbe essere stato il litigio in campo sui rigori durante una partita contro il Montpellier ad agosto, ma le tensioni tra i due sono precedenti a quell’incidente e sono continuate. Il rapporto tra Mbappe e Messi è molto caloroso, non stretto, ma definito dal rispetto reciproco.

Quando Messi ha firmato per il PSG, allora BarcellonaImpossibilitato a prolungare il suo contratto a causa di vincoli finanziari, si dice che Mbappe sia felice all’idea di giocare al suo fianco. L’arrivo di Messi, infatti, è stato uno dei fattori che ha convinto la squadra del PSG che Mbappe potesse ancora firmare un nuovo contratto. Real Madrid.

Ma ci sono punti di pressione. Quando Mbappé ha firmato quel massiccio nuovo contratto al PSG lo scorso maggio, è diventato la figura più potente nello spogliatoio con un filo diretto con la gerarchia del club che Messi aveva al Barcellona.

Rapporti in Brasile hanno affermato che Mbappe si è consultato con i compagni di squadra argentina di Messi durante l’estate nello spogliatoio in merito alla rimozione da parte del club di quello che è stato descritto come un gruppo sudamericano. Angelo di Maria E Leandro Paredes Autorizzato a partecipare Juventus (quest’ultimo indebitato).

In ogni spogliatoio le squadre durano. Il 35enne Messi, che parla poco francese, è naturalmente vicino a giocatori come Neymar. Marginos, Marco Verratti e, forse sorprendentemente, la sua vecchia nemesi del Real Madrid Sergio Ramos. Allo stesso modo, è naturale che Mbappé sia ​​così vicino al terzino marocchino Akraf Hakimi rispetto ai giocatori più anziani del Sud America.

È stato interessante quando Ander Herrera, un’altra partenza estiva, è stato chiesto della dinamica Messi-Mbappé della scorsa stagione. “Kilian sarà il miglior giocatore del mondo per anni, ma siamo tutti d’accordo sul fatto che Leo sia il numero 1. Senza dubbio”, ha detto il centrocampista, ora in prestito all’Athletic Bilbao. “Mbappe ha una grande umiltà e voglia di imparare da Leo”.

Dani Alves, che ha giocato al fianco di Messi al Barcellona e Mbappe al PSG, ha posto la domanda in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha descritto Mbappe come “un fenomeno che ancora non capisce che quelli che giocano con lui in attacco sono eventi più grandi di lui”, aggiungendo che “un grande giocatore deve sempre sapere e capire con chi sta giocando. Devi essere intelligente per sfruttare il potenziale di due geni del calcio, Neymar e Messi.

Alves ha proposto che Mbappé “segnerà 150 gol” se si fidasse più spesso di Messi e Neymar sulla palla.

Uno sguardo ai dati conferma che Messi e Neymar si scambiano più passaggi (22,7 ogni 90 minuti). Champions LeaguePiù di Mbappé e Neymar (14,5 ogni 90 minuti) o Messi e Mbappé (12,6 ogni 90 minuti). I loro numeri in Ligue 1 riflettono lo stesso schema, anche se leggermente meno pronunciato.

Forse sorprendentemente, Messi ha scambiato più passaggi con Mbappé nei 90 minuti. Luis Suarez O Neymar al culmine della partnership “MSN” del Barcellona nel 2014-15.

Messi ha assistito Mbappe con sei gol in Ligue 1 in questa stagione, mentre il campionato francese è in netto diniego. La Liga, la coppia ha anche lavorato bene insieme in Europa; Ogni 90 minuti nella Champions League di questa stagione, hanno creato un totale di 2.0 possibilità. Ancora una volta, questo ha superato il conteggio di Messi-Neymar (1,9) o Messi-Suarez (1,7) per il Barcellona nella loro vittoriosa campagna di Champions League nel 2014-15. E Mbappé ottiene la sua parte di gol.

Condividere le luci della ribalta con Messi e Neymar non è facile per Mbappe, ma per certi versi può imparare dall’esperienza di Neymar. quando Brasile Dopo aver lasciato il Barcellona per il PSG con un contratto di trasferimento da record mondiale nel 2017, sentiva di dover sfuggire all’ombra di Messi per prosperare a livello personale.



Tre superstar a disposizione del PSG (Foto: Matthias Hengst/Getty Images)

Semmai, ha scoperto nei suoi primi anni a Parigi che vivere all’ombra di Messi era più vantaggioso di quanto pensasse. Quando si tratta della conversazione sul Pallone d’Oro, i giorni di Barcellona di Neymar sono stati i più importanti.

Messi ha fatto bene per Mbappe al PSG. Mbappé fa bene a Messi. Ma c’è una linea persistente dal campo di Mbappé secondo cui credono che sia più adatto a giocare come centravanti più tradizionale, forse come un Oliver Girod Tipo. Messi, da parte sua, è più felice quando gioca con attaccanti arguti e veloci, di cui Mbappé è l’esempio più estremo.

L’ironia di tutto questo, soprattutto quando si tratta del suggerimento di Mbappé di prendere le decisioni al PSG, è che è difficile immaginare che uno dei due giocatori rimanga lì a lungo.

Pochi mesi dopo aver firmato quel nuovo accordo, è emerso che Mbappe è sconvolto e sta cercando di rinnovare la sua spinta per unirsi al Real. Quanto a Messi, Atletico Ha rivelato a ottobre di essere molto attratto dall’idea di entrare a far parte del franchise MLS Inter Miami Quando a fine stagione scade il suo contratto al Psg.

Messi e Mbappe sembrano destinati a essere ricordati come leader delle rispettive generazioni, piuttosto che compagni di squadra o rivali o nemici.

A 35 anni, al suo ultimo Mondiale, sta pensando di voltare pagina MLS, Messi è nel crepuscolo della sua carriera. Così piacciono gli altri adulti moderni Luca Modric, Karim Benzema, Roberto Lewandowski E il miglior rivale di Messi Cristiano Ronaldo. È dubbio che vedremo qualcuno di loro tornare sul palco della Coppa del Mondo.

Una nuova generazione è pronta a subentrare, guidata da Mbappe. Erling Olanda E sono tanti quelli che mostrano tutti i segni di essere cresciuti cercando di imitare ogni mossa di Messi e Ronaldo.

Questa finale di Coppa del Mondo segna la fine di un’era e l’inizio di un’altra. Messi e Mbappé sono su fronti opposti, simbolo dell’influenza del Qatar che ha portato cambiamenti così inaspettati nel panorama del calcio negli ultimi dieci anni.

La domenica offre a Mbappe la possibilità di dimostrare di essere pronto a conquistare la corona. Dà a Messi la possibilità di lasciare l’arena della Coppa del Mondo con un ultimo, duraturo ricordo del suo talento.

Qualunque sia l’esito tra Francia e Argentina, quell’abbraccio al fischio finale sarà simbolico. Qualsiasi fotografo esistente non vorrà perderlo.

(Immagine in alto: Sam Richardson tramite Getty Images)