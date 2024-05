GameStop e AMC Entertainment condividono Spike Monday Afternoon: cosa sta succedendo? – GameStop (NYSE: GME)

Trader professionista da 20 anni svela la sua “MoneyLine” Sbarazzati dei tuoi indicatori e usa “MoneyLine”. Una semplice riga ti dice quando acquistare e vendere senza congetture. È una linea sul grafico che ha aiutato Nic Chahine a vincere l’83% dei suoi acquisti di opzioni. Ecco come lo fa.

Stock di meme originali GameStop Inc (NYSE: GME) e Partecipazioni di intrattenimento di AMC (NYSE:AMC) è salito nelle contrattazioni del tardo pomeriggio di lunedì a causa della mancanza di notizie chiare. Questo movimento sembra essere una continuazione dello slancio degli investitori al dettaglio della scorsa settimana.

Cosa sapere: Sebbene le azioni di GameStop e AMC abbiano registrato un trend al ribasso nelle ultime sessioni di negoziazione, la coppia di meme è ancora in rialzo in modo significativo nelle ultime settimane. Le azioni GameStop sono aumentate di quasi il 131% nell’ultimo mese e le azioni AMC sono aumentate del 43%.

Quando è iniziata l’assemblea Keith Gillconosciuto come gattino ruggente, Pubblicato semplice Mimì Di qualcuno che si è chinato in avanti su una sedia la scorsa settimana dopo un’assenza di tre anni dai social media.

Gill ha pubblicato una serie di video su YouTube che hanno portato allo storico short squeeze nel 2021. Quando le azioni di GameStop hanno iniziato a salire, il trader ha iniziato a pubblicare aggiornamenti delle sue operazioni su r/WallStreetBets di Reddit. A Gill viene spesso attribuito il merito di aver scatenato la mania dei meme azionari avvenuta nel 2021.

Il ritorno di Jill sui social media ha alimentato il rally della scorsa settimana dei titoli meme, che alla fine ha attirato nelle offerte diversi nomi con un elevato interesse a breve termine. Fondamentalmente pubblicava video su X per tutta la settimana, ma per il rivenditore questo era sufficiente.

Vale la pena notare che Gill non ha fornito aggiornamenti sul suo investimento in GameStop a partire dal 2021, quindi non è chiaro se manterrà la sua posizione. Inoltre non ha pubblicato nulla su X dal post ET che ha pubblicato venerdì alla chiusura del mercato. Alcuni suggeriscono che il video sia stato un ultimo addio ai social media.

Dai un’occhiata a questo: Telefoni domestici Roaring Kitty? L’influencer di GameStop rimane in silenzio dopo che il filmato “ET” accenna a un potenziale addio

Sebbene non ci siano aggiornamenti da Jill, i rivenditori sono attivi sulle piattaforme social. Sia GameStop che AMC hanno visto un elevato volume di messaggi su Stocktwits lunedì pomeriggio. Gli indicatori sono stati anche tra i più menzionati su r/WallStreetBets di Reddit nelle ultime 24 ore.

Sembra che si parli molto della potenziale prossima mossa di Jill. Altri ancora sottolineano l’enorme interesse a breve per i nomi dei meme, chiedendo ad altri utenti di acquistare e detenere la coppia di azioni nel tentativo di spremere i venditori allo scoperto.

Sia GameStop che AMC hanno beneficiato di un rapido aumento delle loro azioni la scorsa settimana. GameStop ha annunciato l’intenzione di vendere fino a 45 milioni di azioni e AMC ha stipulato accordi per l’emissione di azioni in cambio dei titoli.

Azione dei prezzi GME e AMC: Le azioni GameStop hanno chiuso lunedì in rialzo del 4,41% a 23,19 dollari, mentre AMC ha chiuso la giornata in rialzo del 9,77% a 4,83 dollari. Entrambi i titoli avevano un trend al ribasso nella sessione after-hour di lunedì all’ultimo controllo Benzinga Pro.

Immagine: Sergey Tokmakov da Pixabay.

READ Walmart aumenta gli stipendi dei camionisti americani leader del settore a $ 110.000, inizia il programma di riqualificazione Trader professionista da 20 anni svela la sua “MoneyLine” Sbarazzati dei tuoi indicatori e usa “MoneyLine”. Una semplice riga ti dice quando acquistare e vendere senza congetture. È una linea sul grafico che ha aiutato Nic Chahine a vincere l’83% dei suoi acquisti di opzioni. Ecco come lo fa.