Non comprare mai queste cose nel cortile

In questo periodo dell’anno, le vendite in cantiere e i mercatini delle pulci sono in pieno svolgimento. Non solo offrono l’opportunità di acquistare una miriade di articoli convenienti e ottenere alcuni reperti vintage unici, ma l’acquisto passivo (di solito) è un modo più sostenibile di fare acquisti.

Tuttavia, ci sono alcune cose che non dovresti comprare quando le vedi nelle svendite in giardino, nei mercatini delle pulci, nelle vendite di boschetti e/o nei negozi dell’usato. Ecco cosa devi sapere.

Articoli da non acquistare in vendita in cantiere

La maggior parte degli articoli in questo elenco sono presenti per motivi di salute, igiene e sicurezza e puoi presentare domanda se prevedi di utilizzarli per il loro scopo originale. In altre parole, se acquisti qualcosa con un’estensione Intenzione di riciclareQueste linee guida non si applicano necessariamente.

sedili dell’auto

È comune vedere prodotti progettati per neonati e bambini piccoli, come i seggiolini per auto, nelle vendite in giardino perché, a un certo punto, nessuno in casa può usarli. Ma per la maggior parte, l’acquisto di seggiolini per auto nei mercatini o nei mercatini delle pulci non è una buona idea.

I seggiolini auto si usurano nel tempo perché le loro parti (soprattutto quelle in plastica) Viene fornito con una data di scadenza, di solito da sei a 10 anni dopo la data di produzione. Inoltre, una volta che hanno avuto un incidente, non dovrebbero essere riutilizzati.

Anche se trovi un seggiolino per auto che non è ancora scaduto e sai da dove viene (e che non ha avuto un incidente), assicurati. Viene fornito con la propria scheda di registrazionecosì puoi vedere se è stato chiamato per qualsiasi motivo.

Pentole antiaderenti

A meno che non sia nuovo di zecca e non mostri segni di sbucciatura o graffi, Salta le pentole antiaderenti nelle vendite in cantiere.

qualsiasi cosa con muffa

Che si tratti di mobili, vestiti, libri o articoli per la casa, è meglio lasciare qualsiasi cosa con muffa visibile e/o odore di muffa.

famiglia

secondo Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC), le culle che hanno più di 10 anni, rotte o modificate non devono essere utilizzate. Questo perché loro puntando a Pericolo per la sicurezza se presente Spazi tra componenti allentati o scivoli rotti, attraverso i quali un bambino può cadere mentre le loro teste resti dentro il letto.

Trucco

Una cosa è se trovi un contenitore per la polvere Art Déco vintage con gli avanzi del prodotto originale che intendi mostrare e non utilizzare mai. Ma in generale, dovresti evitare di acquistare cosmetici vecchi o usati. Se i prodotti sono aperti e/o utilizzati, salta quelli per motivi di salute. Ad ogni modo, il trucco contiene Breve durata (di solito intorno ai 12-18 mesi), quindi probabilmente è scaduto.

caschi da bicicletta

Che siano fatti per bambini o adulti, i caschi da bicicletta non sono un articolo per l’acquisto di seconda mano. Come i seggiolini per auto, non dovrebbero essere utilizzati dopo aver subito un incidente. Oltre a quel file Istituto per la sicurezza dei caschi da bici Indica che i caschi più vecchi potrebbero non essere all’altezza degli attuali standard di sicurezza.

cancelli per bambini

Grazie alla solita usura, vengono utilizzati cancelli per bambini Spesso mancano componenti essenziali, come le molle, e potrebbero non essere sicuri da usare.