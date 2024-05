OpenAI ha “conversazioni” con Scarlett Johansson tramite una voce ChatGPT che suona proprio come lei

OpenAI ha ritirato Sky, una delle voci virtuali di ChatGPT, dopo aver fatto notizia la scorsa settimana perché assomigliava esattamente a Johansson nel suo ruolo di assistente vocale intelligente nel film. Ah. Mira Moratti, CTO di OpenAI, ha dichiarato: il bordo In un’intervista della scorsa settimana, la società non intendeva imitare l’entusiasmante assistente AI di Johansson. il bordo Ho contattato il team di Johansson per un commento.