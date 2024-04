Report e momenti salienti del Gran Premio della Cina 2024: Max Verstappen conquista la vittoria su Lando Norris e Sergio Perez nel Gran Premio della Cina ricco di azione

Ciò è andato a vantaggio di coloro che non si erano ancora fermati, con Leclerc che ha immediatamente colto l'opportunità di rientrare ai box prima che Norris si fermasse successivamente (anche Stroll e Hamilton hanno preso gomme nuove con cautela), solo per il VSC che è passato subito dopo a una safety car completa. – L'auto di Bottas sembra bloccata in velocità.

Un gruppo di piloti ha deciso di rientrare ai box con la safety car all'avvicinarsi della metà della gara, con Verstappen, Perez, Alonso, Piastri e Russell i primi a farlo, seguiti da Hulkenberg, Ocon, Tsunoda, Albon, Cho (che ha subito un rallentamento stop) e Gasly, il che significa che La corsa strategica aperta ha già raggiunto un altro livello.

La classifica dopo questo slancio di attività vedeva Verstappen (due soste) su Norris (una), Leclerc (una), Perez (due) e Sainz (una), tutti sulle dure, davanti ad Alonso (due) sulle soft, Russell (due) Piastri (due) su strade dure, Ricciardo (uno) su gomme medie e Stroll (due) su gomme dure.

“Pensiamo che tutti proveranno ad arrivare al traguardo con la gomma dura tranne Alonso”, è stato il messaggio inviato a Norris prima che la safety car entrasse ai box per la ripartenza, avvenuta alla fine del 26esimo giro – Verstappen tranquillamente in testa alla classifica lontano.

Ci fu altro dramma pochi istanti dopo, quando Tsunoda, che in precedenza aveva scambiato di posto con il compagno di squadra Ricciardo per strategie opposte, fu mandato in testacoda da Magnussen all'uscita della curva 6 – lasciando il terzino destro con danni periferici al lato posteriore destro e mandando la palla. Haas rientra zoppicando ai box con un buco.