Il basket del Tennessee ha rotto l'atmosfera negli spogliatoi dopo la vittoria del Saint Peter

CHARLOTTE, Carolina del Nord – Un enorme crack risuonò giovedì dallo spogliatoio del basket del Tennessee e nell'atrio dello Spectrum Center.

Un dipendente della NCAA uscì pochi istanti dopo con un pannello di schiuma con sopra un'immagine della staffa di Charlotte. Il cartello “Tennessee” era storto e c'era una spaccatura lungo il tabellone.

Quello che è successo?

“Errore onesto”, ha detto Colin Quinn, senior del Tennessee.

Il Tennessee, testa di serie n. 2, è stato sollevato con una vittoria per 83-49 sul n. 15 St. Peter's, così impressionante che Quinn ha guidato dritto attraverso il tabellone del girone dove le squadre mettono sempre il loro striscione con il nome dopo un vantaggio.

“Ogni volta che guardavo quel cartellone, pensavo che fosse materiale simile a un cartellone pubblicitario”, ha detto Quinn. “L'ho scoperto nel modo più duro.”

Come si era rotto il sostegno nello spogliatoio del Tennessee

Dalton Knecht inizialmente negò il coinvolgimento nella rottura del piatto. Ha detto di essere Josiah Jordan James. James spiegò che era Quinn che si trovava nell'angolo opposto dell'angusto spogliatoio.

“Ha davvero centrato il traguardo”, ha detto il portiere Santiago Vescovi. “Ha rotto questa cosa. L'ha presa alla lettera. Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare.”

Così hanno fatto i Vols (25-8) dominando il St. Peter's (19-14) dall'inizio alla fine. Sabato (20:00 ET, CBS) affronteranno la testa di serie numero 7 del Texas (21-12) in una trasferta agli Sweet 16 di Detroit.

Il Tennessee lo ha fatto essendo l’aggressore fin dall’inizio. Si recava regolarmente da Jonas Aidoo per confermare presto la sua presenza. Knecht è stato come sempre il tiratore ad eliminazione diretta e Zeigler è stato il motore di tutto. Vescovi ha segnato una coppia di triple. Tobi Awaka ha giocato bene dentro.

I Vols erano d'élite sulla difensiva. L'unica critica a cui James riuscì a pensare era la necessità di ridurre il volume delle vendite. L'UT ne aveva 15.

È stata abbastanza dominante indipendentemente dall'apertura che Quinn è uscita dall'estremità della panchina quando le è stata data l'opportunità di entrare in gioco. Allora sentì chiamare il suo nome. L'ha sentito di nuovo negli spogliatoi per esporre il tabellone del Tennessee per il turno successivo.

“Mi è stato chiesto di schiaffeggiarlo. Ho solo provato a farlo e a metterlo con un po' di forza. Ne ho messo un bel po',” ha detto Quinn.

Il Tennessee ha fatto una buona partita prima di affrontare il Texas nel 16esimo

I Vols hanno trascorso le prime 48 ore dopo la sconfitta contro lo Stato del Mississippi nel campionato SEC con molti film.

“Sapevamo che Nashville non era bella come volevamo, quindi dovevamo uscire allo scoperto e rimanere concentrati, essere più aggressivi e fisici”, ha detto Knecht.

Anteprima: Tennessee vs Texas Basketball March Madness: pronostico per il torneo NCAA 2024

James ha detto che le pratiche della scorsa settimana riguardavano la responsabilità. Ha sottolineato lo stesso messaggio che l'allenatore dei Vols Rick Barnes ha pubblicato dopo la sconfitta dell'MSU: i prossimi 40 minuti potrebbero essere gli ultimi. La cartella non lo voleva. Si sono sfidati dopo due incontri privi di grinta.

Ha dato i suoi frutti nella prima partita.

Vescovi poteva dire prima che Tennessee lasciasse lo spogliatoio che era pronto. C'era energia ed entusiasmo nel giocare.

“Questo è il tipo di sforzo di cui avremo bisogno ogni sera se vogliamo continuare a giocare”, ha detto Vescovi.

Mike Wilson copre l'atletica dell'Università del Tennessee.