Reddit sarà “più vivace” dopo l'IPO: mod WallStreetBets.

Reddit (RDDT) è stato quotato alla Borsa di New York tramite un'offerta pubblica iniziale giovedì, completando il suo primo giorno intero di negoziazione venerdì 22 marzo. r/WallStreetBets – un “subreddit” o pagina della community sul sito di social media – è stato determinante nell'avviare la partecipazione degli investitori al dettaglio allo scambio di azioni meme, inclusa la rapida ascesa di GameStop (GME) all'inizio del 2021. Cosa pensano i Redditor di scegliere il loro preferito piattaforma social per diventare pubblica?

Nour Al, moderatore principale di WallStreetBets, condivide i suoi pensieri sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte di Reddit, sulla redditività del sito e sulle capacità della sua comunità di interagire tra loro.

“Questa è un'azienda che è stata sconvolta dal dover operare con un budget ridotto per tutta la sua vita. Con altri 750 milioni di dollari in banca, chissà quanti dipendenti aggiuntivi aggiungeranno e che tipo di nuove funzionalità aggiungeranno? ” “Costruiremo: penso che il cielo sia il limite”, dice Al.

Per ulteriori approfondimenti da parte degli esperti e le ultime azioni del mercato, fai clic qui per guardare l'episodio completo di Yahoo Finance Live.

Nota dell'editore: questo articolo è stato scritto da Luke Carberry Maughan.

Versione video

Josh Lipton: Le azioni di Reddit sono scese nel secondo giorno di negoziazione, cedendo parte dei guadagni visti al suo debutto pubblico. La società consente ai clienti di partecipare a una IPO insieme agli investitori istituzionali. Guardando al futuro, i dirigenti di Reddit attendono con impazienza la prossima fase dell'azienda con più intelligenza artificiale e pubblicità per evidenziare il sentimento degli utenti dopo che la piattaforma avrà fatto il suo debutto sul mercato.

Abbiamo l'utente Reddit, Nour Al, responsabile delle scommesse di Wall Street. Nour, è bello vederti. Magari inizia spiegando al pubblico. Cosa fa esattamente un supervisore? Quali sono i ruoli e le responsabilità lì? Da quanto tempo fai questo, Nour?

Nour Al: certamente. Sì, sono un broker di scommesse a Wall Street da circa nove anni. In effetti, le responsabilità sono le più varie possibili, sia che tu stia creando bot per aiutare a mantenere il subreddit o semplicemente navigando nel subreddit come utente normale e caricando cose che ti piacciono o non ti piacciono e rimuovendo commenti e post che interrompono. le regole. È piuttosto un miscuglio. Ma è tutto in una giornata di lavoro che guida la società e la cultura.

La storia continua

Julie Heyman: Allora, Nour, sei chiaramente un fan di Reddit perché lo usi da un po'. Pensi che sia un buon investimento come IPO? Hai ottenuto azioni durante l'IPO?

Nour Al: Spero di ottenere azioni nell'IPO. Sono canadese. Pertanto non aveva diritto al DSP.

Ma molti dei suoi colleghi supervisori lo fecero. E complimenti a loro. È aumentato del 30% da quando sono entrati. Penso che questo sia ottimo per le scommesse su Reddit e Wall Street. Penso che la piattaforma diventerà più vivace. Non vedo davvero l'ora di vedere dove andrà a finire.

Josh Lipton: Perché dici questo, Nour? Perché sei così fiducioso che diventerà più vivace come hai detto?

Nour Al: Perché, voglio dire, questa azienda è stata sconvolta dal dover operare con un budget ridotto per tutta la sua vita. E con altri 750 milioni in banca, chissà quanti altri dipendenti aggiungeranno? Che tipo di nuove funzionalità creeranno? Penso che il cielo sia il limite.

Julie Heyman: Allora, cosa c'è nella tua lista dei desideri come amministratore, come utente? Quali sono alcuni cambiamenti? Ancora una volta, per tornare al tuo punto, se il denaro non fosse un problema, come faresti a rendere Reddit un posto migliore?

Nour Al: Penso che, in realtà, Reddit ci abbia permesso di costruire molte delle cose che vogliamo vedere. Per questo motivo abbiamo creato un'ampia gamma di giochi e interazioni per la nostra community attorno a Wall Street Bets, come scommesse bloccate o post fissati dagli utenti. Queste sono tutte cose che Reddit ci ha dato la possibilità di uscire e fare.

E ora, Reddit ha uscito con qualcosa di veramente interessante. Nessuno ne parla davvero, che è la piattaforma per sviluppatori, che consente agli utenti di creare effettivamente app all'interno di Reddit. Penso che questo sarà il prossimo grande sviluppo in Reddit.

E ancora una volta, nessuno ne ha veramente parlato. È in beta privata. Penso che questo cambierà completamente il modo in cui funziona Reddit.

Josh Lipton: E penso che parte dell'entusiasmo per Reddit, Noor, sia stato il modo in cui si è presentato come un gioco sull'intelligenza artificiale, Noor. L’idea è che consentirà a terzi di concedere in licenza l’accesso ai dati sulla piattaforma. Come supervisore, cosa pensi di questa strategia? Ne sei un fan?

Nour Al: Penso che sia fantastico perché motiva Reddit a assicurarsi che il contenuto sulla loro piattaforma sia effettivamente umano e autentico. Perché una volta che i dati vengono avvelenati da altri contenuti generati automaticamente, il valore dell’intero set di dati diminuisce. Ciò significa allineare gli incentivi di Reddit con gli incentivi degli utenti e mantenere l'autenticità di Reddit.

Julie Heyman: Tuttavia, pensi che questo stia insegnando alla generazione dell’IA come sostituirla a lungo termine?

Nour Al: certamente. Sì, non c'è nessun problema con questo. Penso che l'obiettivo finale di Reddit o Google o di qualsiasi di questi sistemi di classificazione delle informazioni sia fornire le informazioni più rilevanti all'utente. E penso che ci sia sicuramente un posto in cui vuoi parlare con un essere umano e ottenere la sua prospettiva. Poi ci sono momenti in cui vuoi riassumere il punto di vista di tutti gli esseri umani. E quindi penso che in realtà sia l'equilibrio perfetto.

Josh Lipton: Sei sorpreso, Nour? Sono solo curioso. Sono stato supervisore lì per un po'. Siete rimasti in qualche modo sorpresi guardando il bilancio della società?

L'azienda esiste da molto tempo. Ma ha comunque registrato una perdita netta di circa 90 milioni di dollari nel 2023. Ti ha sorpreso, Nour, quando l’hai visto?

Nour Al: Affatto. Penso che tutti sappiamo che Reddit perde denaro anno dopo anno da molto tempo. E penso che ciò si rifletta davvero nel fatto che gli annunci sulla piattaforma non sono stati veramente invasivi e non lo sono stati da molto tempo. Solo di recente, in due o tre anni, sono passati dalla pubblicità programmatica alle offerte dirette, rappresentando un enorme aumento delle entrate per utente.

Quindi stanno sicuramente girando nella giusta direzione. L'unica cosa che mi ha sorpreso è stata, o due cose in realtà, una delle quali è stata la scarsa entrate ricavata da Reddit Premium. Solo il 2% delle loro entrate proveniva da Reddit Premium.

Il secondo riguarda il modo in cui hanno ottenuto profitti effettivi per la prima volta nel quarto trimestre dello scorso anno. Quindi, per la prima volta in vent’anni di vita, hanno avuto un trimestre redditizio.

Julie Heyman: No, voglio anche chiederti, stai scommettendo su Wall Street, e ovviamente noi media finanziari abbiamo iniziato a prestare maggiore attenzione a questo un paio di anni fa con una sorta di boom delle azioni meme. Com'è l'atmosfera lì in questi giorni? Cos’è il commercio caldo? Dacci qualche informazione sulle scommesse di Wall Street.

Nour Al: decisamente. Ultimamente parliamo tutti di AI e NVIDIA. Siamo saliti sul carro troppo presto. E così molte persone all'interno della nostra comunità hanno ottenuto enormi vantaggi da NVIDIA.

In questo momento, a causa dell'esplosione di Reddit, e questa è la settimana dell'IPO, stiamo riscontrando molto interesse a riguardo. Ma in ogni momento evidenziamo sempre le tendenze più importanti della nostra comunità di cui si sta discutendo. Oggi stavamo esaminando DWAC, NVIDIA e Reddit. Questi erano i primi tre. Penso che questo rappresenti le scommesse medie del Redditor di Wall Street in modo abbastanza accurato.

Julie Heyman: Anche questo ci rappresenta bene, Nour, perché è di questo che parlavamo anche oggi. Grazie mille. Lo apprezzo davvero. Passa un bel weekend.

Nour Al: Grazie. Anche tu. Saluti.