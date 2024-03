I democratici festeggiano la vittoria schiacciante di Donald Trump in Ohio

Il candidato preferito di Donald Trump ha vinto alla grande alle primarie repubblicane del Senato americano in Ohio questa settimana. Lo stesso ha fatto il democratico Chuck Schumer.

Trump, il presunto candidato repubblicano alle presidenziali, ha fatto il suo sostegno a Bernie Moreno, un ex concessionario di auto di lusso di 57 anni che si autodefinisce populista di destra. Trump ha guidato una manifestazione a sostegno di Moreno negli ultimi giorni della campagna delle primarie, definendo il suo candidato “il primo campione d'America” ​​che sarebbe stato un “guerriero a Washington”.

Ma anche gli alleati di Schumer, il leader della maggioranza democratica al Senato, hanno indicato la loro preferenza per Moreno come candidato repubblicano. Duty and Country PAC, un veicolo di raccolta fondi affiliato al PAC della maggioranza del Senato allineato a Schumer, ha speso più di 2,5 milioni di dollari in una campagna pubblicitaria televisiva per rafforzare Moreno tra i lealisti di Trump nell'ultima settimana della campagna.

Nello spot di 30 secondi, il narratore dichiara: “Il repubblicano del MAGA Bernie Moreno è molto conservatore per l'Ohio. A Washington, Moreno eseguirà gli ordini di Donald Trump.

“Donald Trump ha bisogno di Bernie Moreno”, concludeva l'annuncio. “Niente Ohio.”

Gli attivisti democratici si sono intromessi nelle primarie repubblicane negli ultimi anni, promuovendo candidati che secondo loro avrebbero più facilità a vincere le elezioni generali. Credono che il modo migliore sia aumentare le credenziali MAGA del candidato nelle menti degli elettori repubblicani delle primarie, che sostengono in modo schiacciante Trump e lo considerano troppo vicino all'ex presidente.

Il loro coinvolgimento nella corsa dell’Ohio, in particolare, evidenzia quello che sarà un tema ricorrente nelle gare in tutto il paese quest’anno elettorale, poiché Joe Biden e il suo partito cercano di ritrarre i repubblicani come estremisti pericolosi per Trump.

La tattica ha dato i suoi frutti ai democratici nelle elezioni di metà mandato del 2022, consentendo al partito di Biden di mantenere il controllo della camera alta del Congresso poiché molti dei candidati al Senato scelti da Trump – tra cui Mehmet Oz in Pennsylvania e Herschel Walker in Georgia – non sono riusciti a vincere le loro gare.

Sherrod Brown affronta una battaglia per mantenere il suo seggio al Senato degli Stati Uniti ©AB

Eppure questa strategia non è esente da critiche. In una lettera aperta nel 2022, circa tre dozzine di ex membri democratici del Congresso hanno definito le “tattiche primarie dirompenti” “pericolose e non etiche”. Molti democratici concordano sul fatto che l’ingerenza nelle primarie repubblicane questa volta potrebbe rivelarsi controproducente.

“Capisco cosa stanno cercando di fare”, ha detto Jim Manley, uno stratega democratico ed ex assistente del defunto leader della maggioranza al Senato Harry Reid. “Spero solo che non gli esploda in faccia.”

“I precedenti rendono difficile dire che non sia una buona idea”, ha detto Matt Bennett, co-fondatore del think tank democratico centrista Third Way. “Ma potrebbe andare storto, e avere uno come Moreno al Senato sarebbe molto peggio”.

I democratici credevano che Moreno sarebbe stato più facile da sconfiggere a novembre rispetto al senatore statale Matt Dolan. Dolan è stato sostenuto dal governatore dell'Ohio Mike DeWine e dall'ex senatore dell'Ohio Rob Portman, entrambi visti come repubblicani più moderati e critici nei confronti di Trump.

Alla fine, Moreno vinse la nomination repubblicana con più della metà dei voti, con Dolan a circa il 33% e il segretario di Stato dell'Ohio Frank LaRose staccato di meno di 17 punti.

Un portavoce della campagna di Moreno ha criticato la tattica dei democratici, dicendo che il partito “sottostima continuamente[s] Il primo movimento americano è a proprio rischio e pericolo.”

“Pensavano che fosse facile battere il presidente Trump nel 2016, e poi hanno ripulito i loro orologi quando ha demolito Hillary Clinton. La stessa cosa accadrà a Sherrod Brown quest'anno”, ha detto il portavoce di Moreno Reagan McCarthy.

Sherrod Brown dovrà superare Joe Biden in Ohio per restare a novembre ©AB

Tuttavia, la vittoria di Moreno non ha alzato il livello per i sondaggisti apartitici come il Cook Political Report e il Center for Politics dell'Università della Virginia.

Moreno si candiderà a novembre contro Brown, un popolare senatore democratico di lunga data che ha vinto la rielezione con quasi sette punti di vantaggio nelle elezioni di medio termine del 2018. Brown presiede la Commissione bancaria del Senato ed è ampiamente considerato un legislatore efficace che mantiene un forte legame con i suoi elettori.

Ma Brown deve affrontare una battaglia per assicurarsi un altro mandato di sei anni al Senato. Sebbene l’Ohio sia stato a lungo considerato uno stato oscillante, è diventato repubblicano nell’era Trump.

L’ex presidente ha sconfitto Biden con un margine di 8 punti nel 2020, sostenuto dal forte sostegno degli elettori bianchi della classe operaia conosciuti come la ruggine. Gli analisti si aspettano che Trump vinca nuovamente l’Ohio con un margine simile. Per continuare, Brown dovrebbe correre con un margine significativo su Biden.

Consigliato

“Trump vincerà l’Ohio. Brown farà meglio del migliore, probabilmente molto”, ha detto Bennett. “Non è facile per nessuno, nemmeno per qualcuno così talentuoso e legato al suo stato come Sherrod.”

Tuttavia, molti democratici insistono nel dire di essere cautamente ottimisti riguardo alle possibilità di Brown in quella che si prevede sarà una delle gare al Senato più seguite – e costose – nel paese. È una competizione decisiva che determinerà se il partito di Biden riuscirà a mantenere il controllo della camera alta del Congresso.

Diversi democratici hanno notato che circa un elettore su cinque alle primarie presidenziali repubblicane dell'Ohio, che si sono svolte lo stesso giorno delle primarie del Senato, ha votato per Nikki Haley, Ron DeSantis o Chris Christie. Sondaggio anti-Trump.

“Ci sono ancora abbastanza democratici e repubblicani disamorati che sono disgustati dall'estremismo del partito MAGA rappresentato da Bernie Moreno”, ha detto Manley.

“Sono molto contento che ci sia un gruppo ristretto di repubblicani là fuori… che sono completamente delusi dalla retorica sempre più brutta e divisiva di Donald Trump”.