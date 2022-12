Cnn

Il bilancio delle vittime della tempesta invernale nella contea di Erie a New York è salito a 37 mentre gli equipaggi continuavano a liberare le strade e i primi soccorritori controllavano le persone che non potevano raggiungere giorni prima. Quando un sistema meteorologico catastrofico ha spazzato il paesei funzionari lì hanno detto mercoledì.

Almeno 25 persone sono state dichiarate morte in 11 stati degli Stati Uniti poiché la città di Buffalo è stata sepolta da quasi 52 pollici di neve e i residenti della parte occidentale di New York sono rimasti intrappolati in casa, molti senza riscaldamento mentre si diffondeva la bufera di neve del fine settimana di Natale. Linee.

“Questa è stata una terribile tempesta con molti morti”, ha detto il dirigente della contea di Erie Mark Polancarz in una conferenza stampa, elogiando i primi soccorritori senza i quali “molte più persone sarebbero morte”.

Ora, i funzionari stanno andando porta a porta a fare controlli sanitari, ha detto Pollancarz: una task force EMS sta controllando le posizioni delle chiamate di emergenza a cui i funzionari non possono accedere durante la tempesta, mentre la Guardia Nazionale controllerà ogni casa per i prossimi due giorni. Nei quartieri dove il potere è stato perso.

“Temiamo che ci siano individui che potrebbero essere condannati a vivere da soli o che non se la cavano bene in un istituto, specialmente quelli che non hanno ancora il potere”, ha detto Bollencarz.

La polizia di Buffalo ha continuato a indagare sulle chiamate ai servizi di emergenza sanitaria e sulle richieste di assegni sociali sin dai primi giorni della tempesta, ha affermato il commissario Joseph A. Gramaglia ha detto mercoledì, ma hanno ancora dalle 200 alle 300 chiamate.

Le squadre continuano a scavare strade nell’area di Buffalo mentre i funzionari implorano i residenti di obbedire al divieto di circolazione in modo che possano coordinare il rifornimento degli operatori di emergenza e la consegna di generi alimentari ai mercati.

Lo sforzo di due giorni mira a liberare almeno una corsia su ogni strada I soccorritori Centinaia di veicoli sono rimasti bloccati nella neve, ostacolati da condizioni di guida pericolose e strade innevate, ha detto martedì il portavoce di Poloncarz Peter Andersen.

Molte persone stavano ignorando il divieto, che ha coinvolto 100 poliziotti militari e la polizia dello Stato di New York per gestire il traffico, ha detto Polancarz in precedenza. “Abbiamo ancora viaggi non necessari, che è una situazione pericolosa”, ha detto mercoledì il commissario per i lavori pubblici della contea William Geary Jr..

Nel frattempo, Buffalo corre pochi rischi di inondazioni poiché le temperature in aumento iniziano a sciogliere enormi quantità di neve e il National Weather Service ha dichiarato che il National Weather Service si aspetta fino a 2 pollici di pioggia durante il fine settimana.

Polancarz ha dichiarato mercoledì che tre morti nella contea di Erie sono state attribuite a ritardi dell’EMS. In uno di quei casi, i soccorritori non sono riusciti a raggiungere l’uomo a causa della neve, ha detto alla CNN il giorno prima.

“Sono stati bloccati e quando sono arrivati ​​lì era troppo tardi”, ha detto Polancarz.

In condizioni di freddo e bianco, “le persone … erano bloccate nei loro veicoli, morendo nelle loro auto. “Abbiamo persone che sono morte camminando per strada durante la bufera di neve, persone che sono morte nella neve”, ha detto il sindaco di Buffalo Byron Brown.”Abbiamo persone che sono morte nelle loro case”.

Nelle foto: la tempesta invernale colpisce gli Stati Uniti

Circa 580 soldati e avieri della Guardia Nazionale di New York erano a terra nell’area di Buffalo mercoledì, secondo l’ufficio per le relazioni pubbliche dell’esercito.

Hanno due missioni separate: squadre di quattro soldati vanno di porta in porta per controllare che i residenti abbiano elettricità, riscaldamento e cibo e distribuiscono i pasti necessari, o MRE, e l’acqua; E squadre di due giocatori e due operatori sanitari stanno conducendo controlli di benessere, ha detto alla CNN il portavoce Eric Toure.

Fino a martedì avevano salvato almeno 86 persone da “situazioni pericolose”. Secondo un comunicato stampaCompresa una donna che è stata portata in ospedale prima del parto.

Separatamente, un membro della 105a compagnia di polizia militare “ha appreso da sua madre che una donna incinta che gli era vicina era entrata in travaglio”, afferma la dichiarazione.

“È andato a casa sua”, ha detto, “ha aiutato a partorire il bambino, e poi si è presentato in servizio”.

La tempesta ha segnato la prima volta che i vigili del fuoco di Buffalo non sono stati in grado di rispondere alle chiamate di emergenza a causa delle gravi condizioni, ha detto Polancarz, citando lo storico dell’agenzia. Circa due terzi delle attrezzature inviate per aiutare a rimuovere la neve invernale al culmine della tempesta sono rimaste bloccate, ha detto.

Pollencarz è stato interrogato mercoledì sulla tempistica del divieto di guida, che è entrato in vigore alle 9:30 di venerdì a causa della tempesta, e se ci fosse stata una discussione tra i funzionari sull’emissione di tale divieto in precedenza.

I funzionari hanno iniziato a discutere di un possibile divieto giovedì, ha detto Polancarz, ma inizialmente credevano che la banda di neve non avrebbe raggiunto la contea di Erie fino alle 10 del mattino successivo. Volevano aspettare in parte perché i funzionari volevano che i lavoratori potessero tornare a casa prima che le temperature scendessero sotto lo zero, ha detto.

Venerdì mattina, le temperature “sono scese drasticamente”, passando dalla pioggia alla neve alla neve in meno di cinque minuti intorno alle 8:40, ha detto. Ha osservato che le condizioni di imbiancatura non si sono verificate fino alle 10:00 dopo l’emissione dell’ordine di divieto.

“Ma dobbiamo considerare molto”, ha detto Polancarz. “Se hai qualcuno da incolpare, puoi incolpare me. Devo fare l’ultima chiamata a nome della contea”, ha detto.

Nella contea di Erie, 29 dei morti erano nella città di Buffalo e sette nella periferia di Bolancars. disse Mercoledì, ha detto che non sapeva dove fosse stato trovato. Molti corpi non sono stati identificati, ha aggiunto Bollencarz.

Ha chiesto a chiunque abbia un familiare scomparso di chiamare la polizia locale per aiutare con il processo di identificazione.

Tra le vittime della tempesta c’era Antell Taylor, 22 anni, ha detto la sua famiglia È stato trovato morto È rimasto bloccato nella sua macchina durante una bufera di neve a Buffalo durante il fine settimana di vacanza.

Dopo aver perso i contatti con lei, la famiglia ha pubblicato la sua posizione su una pagina Facebook privata relativa alla tempesta per chiedere aiuto, e una persona ha chiamato per dire che l’avevano trovata senza polso, ha detto sua sorella.

I gravi effetti della tempesta invernale sono stati diffusi, con almeno 62 morti legate alla tempesta segnalate in diversi stati:

• New York: Inoltre 37 morti nella contea di Erie, un carbonio mortale L’avvelenamento da monossido è stato segnalato nella contea di Niagara. Un’indagine preliminare indica che “il monossido di carbonio è entrato nella residenza a causa dello spegnimento di un forno esterno”, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Niagara in un comunicato stampa mercoledì, identificando la vittima come il 27enne Timothy M. Identificato come Murphy Lockport.

• Colorado: La polizia di Colorado Springs ha riportato due morti legate al freddo da giovedì, quando un uomo è stato trovato vicino al trasformatore di un edificio, forse in cerca di calore, e un altro è stato trovato accampato in un vicolo.

• KansasTre persone sono morte in incidenti stradali legati alle condizioni meteorologiche, ha detto venerdì la Highway Patrol.

• Kentucky: Tre persone, di cui una, sono morte in un incidente automobilistico nella contea di Montgomery, hanno detto i funzionari.

• MissouriLa polizia di Kansas City afferma che una persona è morta dopo che un furgone si è ribaltato su una strada innevata ed è precipitato in un torrente ghiacciato.

• Nuovo Hampshire: Un escursionista è stato trovato morto in Franconia la mattina di Natale, ha detto il tenente James Kneeland, portavoce del Dipartimento della pesca e della selvaggina del New Hampshire.

• Ohio: Nove persone sono morte a causa di incidenti automobilistici legati alle condizioni meteorologiche, di cui quattro in un incidente di sabato mattina sull’Interstate 75 in cui un rimorchio del trattore ha attraversato la mediana e si è scontrato con un SUV e un pick-up, hanno detto i funzionari.

• Sud Carolina: Due persone – tra cui un uomo di 91 anni che è uscito per riparare un tubo dell’acqua rotto il giorno di Natale – sono morte nella contea di Anderson a causa della tempesta, ha detto l’ufficio del coroner locale. L’altra vittima è morta la vigilia di Natale dopo che la sua casa ha perso il potere.

• Tennessee: Il Dipartimento della Salute ha confermato un decesso legato alla tempesta venerdì.

• Vermont: Una donna è morta dopo che un albero è caduto sulla sua casa a Castleton, ha detto il capo della polizia.

• Wisconsin: La Pattuglia di Stato ha riferito di un incidente mortale giovedì a causa del clima invernale.

I funzionari hanno affermato che gli equipaggi si stanno concentrando sullo sgombero dei principali banchi di ghiaccio a causa del potenziale di inondazioni a Buffalo. Tuttavia, “sarebbe necessario un centimetro di pioggia da questo sistema prima che le inondazioni diventino un problema”, ha affermato il servizio meteorologico.

I leader della città stanno lavorando con il Servizio meteorologico nazionale per “pensare non solo a ciò che è accaduto la scorsa settimana, ma anche a ciò che sta arrivando”, ha affermato Daniel Nevarth del Dipartimento per la sicurezza interna e i servizi di emergenza.

Tutte le principali autostrade di New York occidentale, inclusa la New York State Thruway, sono state riaperte martedì – “un segno che stiamo finalmente voltando pagina in questa tempesta che capita una volta nella generazione”, ha affermato il governatore Kathy Hochul.

Buffalo ha ricevuto altri 1,6 pollici di neve martedì, portando il totale da venerdì a 51,9 pollici e il totale di dicembre a 64,7 pollici, ha detto il servizio meteorologico. Complessivamente, Buffalo ha ricevuto 101,6 pollici questo inverno, ha detto il meteorologo della CNN Robert Shackelford.

Le condizioni stanno migliorando e le nevicate effetto lago sono finalmente cessate, ha osservato. Temperature più calde sono previste almeno per la prossima settimana, con Buffalo intorno ai 30 gradi mercoledì e massime sui 40 entro il fine settimana.

Gli agenti hanno anche risposto ad alcune denunce di rapina. Nove persone sono state arrestate a Buffalo mercoledì in relazione a una sospetta rapina dovuta a una tempesta invernale Un tweet dal dipartimento di polizia di Buffalo.

“È terribile che le persone che vivono nella nostra comunità siano morte in questa tempesta, le persone hanno saccheggiato”, ha detto il sindaco, ma ha osservato che “si tratta di una minoranza di individui”.

Lo sceriffo della contea di Erie John Garcia ha fatto eco a quel sentimento mercoledì, sottolineando che “nove storie su 10” riguardano i cittadini che si fanno avanti per aiutarsi a vicenda.

“La gente nella contea di Erie, siamo brave persone”, ha detto. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Dovremmo essere molto orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto.