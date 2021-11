Le azioni di Alibaba sono scese di quasi l’11% nella storia di Hong Kong

Alibaba Baba È sceso del 10,7% La sua lista in città A novembre 2019. La caduta di Hong Kong segue un simile calo del prezzo delle sue azioni a Wall Street giovedì, dopo che la società ha riportato utili trimestrali deludenti, avvertendo che i risultati di quest’anno potrebbero essere inferiori alle valutazioni degli analisti.

Il crollo ha trascinato giù la scala di Hong Kong Indice di Hong Cheng H.S.I. Finora quest’anno, le azioni di Alibaba sono scese del 40%, distruggendo circa 234 miliardi di dollari dal valore dell’azienda. venerdìIl crollo ha trascinato giù la scala di Hong Kong, Che è sceso dell’1,1%.

Le vendite di Alibaba nell’ultimo trimestre sono state di 31,1 miliardi di dollari, in crescita del 29% rispetto all’anno precedente. Wall Street prevede un fatturato di 32,1 miliardi di dollari. L’utile per azione è sceso del 38% rispetto a un anno fa ed è stato inferiore alle attese. La società prevede che le vendite per l’anno fiscale in corso saranno dal 20% al 23% in più rispetto allo scorso anno. Gli analisti prevedono una crescita di quasi il 28%.

Tencent TCEHY ? COMINCIARE Alibaba e altri giganti della tecnologia cineseE il proprietario di TikTok ByteDance è stato soggetto a un maggiore controllo normativo da parte del governo cinese nell’ultimo anno.

Lo scorso novembre, Pechino Spinto l’IPO Per la sussidiaria del gruppo Ant di Alibaba, possiede Alipay, una società di app di pagamento. Nel corso dell’anno successivo, il governo cinese ha regolamentato la trasformazione delle industrie da tecnologia e finanza a giochi, intrattenimento e istruzione privata. ? PDD Ad aprile i regolatori lo hanno schiaffeggiato $ 2,8 miliardi di multa Alibaba è stata accusata di essere un monopolio. Signore supremo, Tencent,, E altre società tecnologiche sono state perseguite o multate per comportamento anticoncorrenziale. Nel suo rilascio delle entrate di giovedì, Alibaba è stato citato come dicendo “Il contesto normativo che influenza le operazioni commerciali di Alibaba” e “Termini e preoccupazioni sulla privacy e sulla protezione dei dati” sono alcune delle incertezze che deve affrontare. Il gigantesco business del cloud di Alibaba continua a fornire risultati impressionanti. Il fatturato di tale unità è aumentato del 33% rispetto all’anno precedente. Alibaba Cloud ha aiutato ad espandersi oltre la Cina. READ Il primo ETF sui futures su Bitcoin negli Stati Uniti inizierà a fare trading la prossima settimana “Alibaba continua a investire nei nostri tre pilastri strategici del consumo interno, della globalizzazione e del cloud computing”, ha affermato Daniel Zhang, CEO e CEO di Alibaba. “Nel bel mezzo di un anno senza precedenti a seguito di una regolamentazione rigida, senza molta flessibilità, [Alibaba] Mentre continuiamo a investire nelle innovazioni tecnologiche, nella globalizzazione e nell’espansione dei suoi orizzonti di consumo domestico, molti dovranno andare sottosopra “, hanno affermato i ricercatori della città in un rapporto di ricerca venerdì. I risultati di Alibaba arrivano una settimana dopo che la società ha concluso la sua stravaganza annuale di shopping online per il Singles Day. I consumatori cinesi hanno continuato a negoziare durante l’evento, ma la crescita delle vendite del sito è stata più lenta rispetto allo scorso anno. Parte di ciò potrebbe essere dovuto al contesto normativo, ma Alibaba sta affrontando una forte concorrenza e una recessione nell’economia cinese. Giovedì, durante una teleconferenza con gli analisti, ha affermato: “Gli interventi economici hanno intensificato la concorrenza di mercato e hanno influenzato il nostro commercio principale in Cina”. Ha notato il rallentamento dell’abbigliamento e dei beni generali, ma anche la resilienza dell’elettronica di consumo e della domanda di mobili. JD.com JD ConcorrenteGiovedì sono stati comunicati anche i ricavi. Lead nelle vendite e previsioni di profitto, e le azioni della società hanno chiuso in rialzo del 6% a New York. Venerdì le azioni di JD.com sono aumentate a Hong Kong Più del 9%. “I consumatori e i partner commerciali fanno sempre più affidamento su JD e siamo stati in grado di superare la crescita industriale in Cina nel terzo trimestre”, ha dichiarato il presidente di JD.com Lei Xu in un comunicato sui ricavi. READ CDC sta monitorando da vicino la variante Covit-19 "Delta Plus" Le azioni quotate di JD.com a Hong Kong sono aumentate di oltre il 20% negli ultimi sei mesi, mentre le azioni di Alibaba sono diminuite di oltre il 30%.