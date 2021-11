Mercato azionario oggi: colomba e petrolio scendono mentre la tecnologia aumenta, la paura del governo attanaglia l’Europa

Dimensione del testo





I titoli tecnologici sono aumentati venerdì, nel frattempo



Dow Jones Industrial Average

Anche i rendimenti obbligazionari sono crollati con una nuova ripresa nei casi Govt-19.

Negli scambi pomeridiani, il Dow è sceso di 174 punti, o dello 0,5%, dopo che l’indice ha chiuso giovedì di 60 punti a 35.870. Il



S&P 500

L’indice è salito dello 0,2% giovedì dopo aver chiuso al massimo storico. Tecnologia pesante



Composto Nasdaq

0,7% in più.

I ricavi dei titoli del Tesoro a 10 anni sono scesi all’1,53% dall’1,61% di giovedì. Si tratta di un forte calo di un giorno, che ha portato il picco della seconda metà del 2021 al di sotto dell’1,7%, raggiungendo la fine di ottobre.

Questo è un bene per il business tecnologico. I bassi rendimenti obbligazionari rendono i profitti futuri più preziosi e le aziende in rapida crescita del settore si aspettano che una grande parte dei loro profitti scenda al di sotto di molti anni.

Di conseguenza, l’S&P 500 ha prestazioni migliori del Dow grazie alla sua concentrazione nella tecnologia. Al di fuori della tecnologia, le azioni stanno attraversando una giornata difficile; Secondo FactSet, quasi il 60% delle azioni S&P 500 è in rosso.

Infine, venerdì i partecipanti al mercato si precipitano verso la sicurezza. Man mano che i rendimenti scendono, gli investitori acquistano l’obbligazione e aumentano il prezzo. I nuovi casi di Covid-19 sono in aumento in Europa, spingendo l’Austria ad annunciare i primi blocchi la prossima settimana.

I dati economici della Germania non aiutano l’appetito degli investitori per l’avversione al rischio. L’indice dei prezzi alla produzione dei paesi è aumentato del 3,8% al mese, ben al di sopra dell’1,9% previsto e al di sopra della precedente chiusura del 2,3%. Un’inflazione così forte potrebbe costringere la Banca centrale europea ad aumentare i tassi di interesse, il che potrebbe soffocare la crescita economica e in definitiva ridurre l’inflazione. Il presidente della Bce Christine Lagarde ha dichiarato lunedì mattina che è improbabile che la banca centrale alzi i tassi di interesse nel 2022. Tuttavia, i dati economici possono aiutare a guidare la politica monetaria.

Anche i prezzi del petrolio sono diminuiti. Il greggio WTI è sceso del 4,2% a 75,70 dollari al barile. Questo è il 9% in meno di 84 dollari al barile il 9 novembre 2021.

Anche le scorte di petrolio sono diminuite. Il



Dipartimento di Selezione Energetica SPDR

Il fondo (XLE) è sceso di oltre il 3%. È in calo di appena il 7% rispetto al suo picco nel 2021 alla fine di ottobre.

All’estero, Hong Kong



Hong Cheng

L’indice è sceso dell’1,1%, compensato da un forte calo in altri mercati azionari in Asia.







Alibaba



(Ticker: BABA e 9988.HK) La società di e-commerce cinese Stock segue i risultati trimestrali di giovedì Ha mostrato una crescita lenta. Paneuropeo



Stoxx 600

È sceso dello 0,3%.

Cinque titoli in movimento venerdì sono qui:







Intuizione



Il titolo (INTU) è aumentato del 9,5% dopo l’annuncio della società Un profitto $ 1,53 per azione, battendo 97 centesimi per azione, si prevedeva di vendere per $ 1,8 miliardi a $ 2 miliardi.







Williams-Sonoma



Le azioni sono aumentate dello 0,6% (WSM) dopo l’annuncio della società Un profitto $ 3,32 per azione, battendo la stima di $ 2,56 e vendendo a $ 2,1 miliardi, si prevedeva di raggiungere $ 1,8 miliardi.







Armadietto di chiamata



Le azioni sono scese del 12% anche dopo che la società ha annunciato (FL) Un profitto $ 1,93 per azione, $ 1,37 per azione, $ 2,19 miliardi di vendite, valutate oltre $ 2,15 miliardi di aspettative.







Nvidia



(NVDA), in rialzo di circa il 7% negli ultimi cinque giorni, è sceso questa settimana ed è salito di nuovo, con un aumento del 4%.







Giornata di lavoro



(WDAY) è sceso, ma è sceso del 3,1% Ottieni rendimenti migliori del previsto Giovedì in ritardo.

Scrivi a Jacob Sonenshine a jacob.sonenshine@barrons.com