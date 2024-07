Tom Rothman di Sony parla dell’accordo Paramount con Skydance; Botteghino delle commedie romantiche

Dimitrios Kampouris/Getty Images

“Potrebbero esserci stati altri scenari che avrebbero potuto svolgersi in altri modi, ma questo sembra essere lo scenario per il momento.”

Questi erano i pensieri del presidente e CEO di Sony Pictures Tom Rothman quando gli è stato chiesto da Deadline alla première di Apple a New York. Portami sulla luna Per conoscere la sua opinione sulle grandi novità in città, leggi l’accordo in sospeso tra Skydance e Paramount da 8 miliardi di dollari.

Sony Pictures Entertainment ha collaborato con Apollo per 26 miliardi di dollari in Paramount Global e ha firmato un NDA a metà maggio. Quei discorsi non fecero tanto rumore quanto il corteggiamento di Skydance da parte della Paramount Global. Il perseguimento della Paramount da parte di Sony sarebbe complicato dalle normative governative che vietano a una società straniera di possedere qualsiasi rete di trasmissione statunitense.

Tuttavia, anche se tutte le direzioni puntano verso un accordo Skydance-Paramount Global, c’è ancora un periodo di co-shop di 45 giorni affinché emerga la migliore offerta. Se funziona, Skydance riceverà una commissione di scioglimento di 400 milioni di dollari dalla Paramount.

Rothman ha continuato stasera: “L’unica cosa che dirò è che ho molto rispetto per David Ellison, penso che sia un dirigente molto capace, e se alla fine le cose andranno in quel modo, sono sicuro che faremo un buon lavoro.” Una volta approvato l’accordo con Skydance Paramount Global, alla fine del 2025, Ellison diventerà il nuovo presidente e amministratore delegato della nuova società.

A differenza della Paramount, che è gravata dai debiti da quando ha lanciato il suo servizio di streaming Paramount+, Sony è un trafficante d’armi e uno studio finanziariamente agile. Il lotto di Culver City distribuisce la commedia romantica diretta da Greg Berlanti Portami sulla luna Ha come protagonisti Channing Tatum e Scarlett Johansson e uscirà questo venerdì. Il film è uno dei soli tre originali Apple per i quali Sony ha vinto accordi di distribuzione consecutivi Napoleone (221,3 milioni di dollari) e il thriller poliziesco George Clooney-Brad Pitt diretto da John Watts. Lupi Settembre Apre il 20.

Portami sulla luna Il titolo di Cynthia Sweeney-Glenn Powell ha incassato più di 220 milioni di dollari nella seconda commedia romantica più grande di Sony, costellata di star, post Pandemia. Nessuno tranne te Giocato durante le vacanze. Anche se lo streaming domina il genere delle commedie romantiche, Rothman non crede che le donne spettatrici abbiano perso il loro pubblico per quei titoli.

“Il punto è che se lo costruisci, arriveranno. Non possono andare a vedere film che non esistono”, ha detto Rothman a Deadline all’AMC Lincoln Plaza Cinema di Manhattan.

“Le commedie romantiche sono state un genere perenne nel cinema La storia di Filadelfia. Non se ne andranno”, ha aggiunto.

Il presidente e CEO di Sony Pictures Motion Picture Group ha dichiarato: “Ben fatto e complimenti ad Apple, questo è un film divertente e di classe. Portami sulla luna“Le recensioni del film sono state fantastiche e ben meritate.”

Sony ha recentemente dato il via al sonnolento botteghino estivo Cattivi ragazzi: cavalca o muori Si sta avvicinando a 180 milioni di dollari negli Stati Uniti, 426,5 milioni di dollari a WW e al successo della famiglia di Alcon. Garfield il film Sono 91 milioni di dollari negli Stati Uniti/Canada, 245 milioni nel mondo.